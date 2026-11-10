Депутата Юлию Гришину не пустили в комитет Верховной Рады с собакой

Народного депутата и заместителя председателя фракции «Слуга народа» Юлию Гришину не допустили к работе в комитете Верховной Рады, куда она пришла вместе со своей любимой собакой. В ответ на этот инцидент депутаты поддержали парламентария.

По словам Юлии Гришиной, она столкнулась с «жестокими правилами жизни» в Верховной Раде. Ей не разрешили взять свою собаку Мишель с собой на работу. Юлия Гришина является членом Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. «Жестокие правила жизни. Мишель не допустили на работу в комитеты ВРУ. Ничего, найдем другое место», — отметила народный депутат.

Юлия Гришина также обратилась к своей аудитории с вопросом, куда же девать животных во время работы. «А вы когда-нибудь брали с собой на работу животных? Не все из них выдерживают пребывание дома в одиночестве во время обстрелов…», — написала Гришина.

В комментариях на вопрос народного депутата откликнулись её коллеги и другие пользователи. Депутат Анастасия Шептифрац рассказала, что когда-то ходила в комитет Верховной Рады со своим котом: «Я когда-то, до войны, с котом даже попала в комитет».

В то же время народный депутат Лариса Белозир пошутила, заметив, что собаке Гришиной не стоит посещать Верховную Раду, чтобы уберечься от стресса: «Возможно, это и к лучшему для Мишель! Зачем ей эти стрессы!»

Другие пользователи рассказали, что неоднократно брали своих питомцев на работу и даже в суд:

«У нас в офисе, хотя это и не совсем разрешено, но пускают, и все рады».

«Да, ходила в суд даже со своей собачкой».

«Да, я в офис езжу вместе со своими собачками. Их там все любят, сначала приветствуют их, а потом меня».

Об этом депутатша рассказала в своём блоге в Facebook.

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