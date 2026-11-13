Отключение электричества 13 ноября: в ряде областей действуют аварийные графики
В пятницу, 13 ноября, в Украине действуют графики отключения электроэнергии. Ограничения действуют в большинстве регионов страны. В то же время в отдельных районах Киевской области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения, во время которых почасовые графики не действуют.
Подробности об ограничениях обнародовали региональные операторы систем распределения.
В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей применяются графики ограничения мощности.
Из-за российских обстрелов часть потребителей остается без электроснабжения в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В регионах, где это позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Энергетики работают в усиленном режиме, однако новые российские атаки и воздушные тревоги затрудняют и задерживают восстановление сетей.
Ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.
Графики отключения света по областям
Киев
В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. При этом ДТЭК уже почти год не публикует общее расписание отключений по группам. Поэтому проверить запланированные ограничения можно только по конкретному адресу:
- в чат-боте «ДТЭК Киевские электросети» в Telegram;
- на официальном сайте ДТЭК, где нужно указать адрес;
- в приложении «Киев Цифровой»;
- по номеру горячей линии «Струм» — 1549. Там можно узнать о применении графиков, наличии электроэнергии по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.
Киевская область
В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах введены экстренные отключения. Причиной стали обстрелы и повреждения энергосистемы, которые ограничивают возможности передачи электроэнергии.
В других районах области действуют почасовые отключения. ДТЭК не обнародовал общий график, однако неофициальные источники приводят следующее расписание:
- 1.1 — 00:00–02:30, 08:30–14:30, 18:30–22:00 (всего 12 часов);
- 1.2 — 00:00–02:30, 07:30–11:00, 18:30–24:00 (всего 11,5 часа);
- 2.1 — 00:00–01:30, 07:30–12:00, 17:30–22:30 (всего 11 часов);
- 2.2 — 00:00–01:30, 06:00–12:00, 17:30–22:30 (итого 12,5 часа);
- 3.1 — 01:00–04:30, 10:30–15:30, 21:00–24:00 (итого 11,5 часа);
- 3.2 — 01:00–04:30, 10:30–15:30, 20:30–24:00 (всего 12 часов);
- 4.1 — 02:00–05:30, 11:30–18:00, 22:00–24:00 (итого 12 часов);
- 4.2 — 02:00–05:30, 11:30–18:00, 22:00–24:00 (итого 12 часов);
- 5.1 — 04:00–08:00, 14:00–21:00 (итого 11 часов);
- 5.2 — 04:00–08:00, 15:00–21:30 (всего 10,5 часа);
- 6.1 — 05:00–09:00, 15:00–19:00 (всего 8 часов);
- 6.2 — 05:00–11:00, 15:00–19:00 (всего 10 часов).
Винницкая область
В регионе введены почасовые отключения электроэнергии. Общее расписание облэнерго не публикует. Проверить график по конкретному адресу можно:
- в чат-боте Viber;
- в чат-боте Telegram;
- в разделе «Онлайн-график почасовых отключений» на сайте облэнерго — доступен поиск по адресу, ЭИС-коду и лицевому счету;
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Днепропетровская область
ДТЭК ввел экстренные отключения в Днепре, Днепровском районе, Каменском, Подгородном, Солоном и Царичанке.
В остальных районах области действуют графики стабилизационных отключений:
- 1.1 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (итого 8,5 часа);
- 1.2 — 06:00–10:00, 16:30–20:30 (итого 8 часов);
- 2.1 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (всего 8,5 часа);
- 2.2 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (всего 8,5 часа);
- 3.1 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–24:00 (итого 11 часов);
- 3.2 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–24:00 (итого 11 часов);
- 4.1 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–22:00 (всего 9 часов);
- 4.2 — 09:30–13:30, 20:00–24:00 (всего 8 часов);
- 5.1 — 13:00–17:00 (всего 4 часа);
- 5.2 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (всего 8 часов);
- 6.1 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (всего 8 часов);
- 6.2 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (всего 8 часов).
Житомирская область
В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины в области введены аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что графики почасовых отключений в настоящее время не действуют.
Запорожская область
В регионе действуют почасовые отключения. Продолжительность ограничений варьируется в зависимости от очереди. С учетом 30 минут на переключение электроэнергия будет отсутствовать в следующие периоды:
- 1.1 — 13:00–18:00 (всего 5 часов);
- 1.2 — 13:00–16:00 (итого 3 часа);
- 2.1 — 06:30–09:00, 17:30–22:30 (всего 7,5 часа);
- 2.2 — 06:30–10:30, 19:00–24:00 (всего 9 часов);
- 3.1 — 00:00–01:00, 13:00–16:00 (всего 4 часа);
- 3.2 — 08:30–13:30 (всего 5 часов);
- 4.1 — 00:00–01:00, 14:30–19:30 (всего 6 часов);
- 4.2 — 15:30–20:30 (всего 5 часов);
- 5.1 — 06:30–07:30, 20:00–24:00 (всего 5 часов);
- 5.2 — 10:00–15:00 (всего 5 часов);
- 6.1 — 15:30–20:30 (всего 5 часов);
- 6.2 — 00:00–01:00, 06:30–07:30, 20:00–24:00 (всего 6 часов).
Николаевская область
В регионе действуют графики почасовых отключений (ГПО). Прогнозируемое расписание:
- 1.1 — 12:30–16:00, 19:30–23:00 (всего 7 часов);
- 1.2 — 12:30–16:00, 19:30–22:30 (всего 6,5 часа);
- 2.1 — 16:00–19:30 (всего 3,5 часа);
- 2.2 — 16:00–19:30, 23:00–24:00 (всего 4,5 часа);
- 3.1 — 09:00–12:30, 19:30–23:00 (всего 7 часов);
- 3.2 — 00:00–00:30, 09:00–12:30, 19:30–23:00 (всего 7,5 часа);
- 4.1 — 16:00–19:30, 23:00–24:00 (всего 4,5 часа);
- 4.2 — 00:00–00:30, 11:30–12:30, 16:00–19:30 (итого 5 часов);
- 5.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00 (всего 7 часов);
- 5.2 — 05:30–09:00, 12:30–16:00 (всего 7 часов);
- 6.1 — 05:30–09:00, 23:00–24:00 (всего 4,5 часа);
- 6.2 — 09:00–12:30 (всего 3,5 часа).
Одесская область
В области введены стабилизационные отключения электроэнергии по следующему прогнозируемому графику:
- 1.1 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (итого 8 часов);
- 1.2 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (итого 8 часов);
- 2.1 — 18:30–22:30 (всего 4 часа);
- 2.2 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (всего 8 часов);
- 3.1 — 11:30–15:30 (итого 4 часа);
- 3.2 — 11:30–15:30, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 4.1 — 12:00–15:30, 22:00–24:00 (итого 5,5 часа);
- 4.2 — 11:30–15:30, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 5.1 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (всего 6,5 часа);
- 5.2 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (всего 6,5 часа);
- 6.1 — 15:00–19:00 (итого 4 часа);
- 6.2 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (итого 6,5 часа).
Полтавская область
В Полтавской области действуют графики почасовых отключений. Режим ограничений в региональной энергосистеме предусматривает:
- с 00:00 до 01:00 — 2 очереди;
- с 01:00 до 07:30 — 1 очередь;
- с 07:30 до 08:00 — 2 очереди;
- с 08:00 до 15:00 — 2,5 очереди;
- с 15:00 до 22:00 — 3 очереди;
- с 22:00 до 23:59 — 2 очереди.
Кроме того, утром и днём ожидаются порывы ветра со скоростью 15–20 м/с. Из-за непогоды возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач.
Энергетики призывают не приближаться на расстояние менее 8 метров к провисшим проводам или лежащим на земле, чтобы избежать поражения электрическим током.
Сумская область
После ночного обстрела в части региона произошли масштабные отключения электроэнергии. Также в области действуют почасовые графики по обновленному расписанию.
Харьковская область
В регионе введены аварийные отключения электроэнергии. Одновременно с ними действуют почасовые графики:
- 1.1 — 04:00–06:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00 (итого 9 часов);
- 1.2 — 05:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 (всего 10 часов);
- 2.1 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–18:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);
- 2.2 — 04:00–07:00, 10:00–12:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 (всего 10 часов);
- 3.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00 (всего 11 часов);
- 3.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–14:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 (итого 13 часов);
- 4.1 — 00:00–02:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00 (итого 7 часов);
- 4.2 — 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 (всего 14 часов);
- 5.1 — 02:00–04:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (всего 11 часов);
- 5.2 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00 (всего 11 часов);
- 6.1 — 02:00–04:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (всего 11 часов);
- 6.2 — 03:00–05:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00 (итого 8 часов).
Хмельницкая область
В области применяются почасовые отключения электроэнергии — с 06:00 и до конца суток. Для большинства потребителей суммарная продолжительность ограничений составит около шести часов.
График по очередям:
- 1.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (всего 6 часов);
- 1.2 — 19:00–22:00 (итого 3 часа);
- 2.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (итого 6 часов);
- 2.2 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (всего 6 часов);
- 3.1 — 12:00–16:00 (всего 4 часа);
- 3.2 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (итого 6 часов);
- 4.1 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 4.2 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 5.1 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (всего 6 часов);
- 5.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (всего 6 часов);
- 6.1 — 16:00–19:00 (всего 3 часа);
- 6.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (итого 6 часов).
Специалисты отмечают, что это предварительное расписание. При необходимости оператор системы передачи может изменить объем и время ограничений.
Черкасская область
В облэнерго сообщили о повреждении оборудования электросетей в результате систематических российских атак. В настоящее время в регионе круглосуточно ведутся восстановительные работы.
«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники, оборудования… Делаем все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом», — заверили энергетики.
После ликвидации последствий повреждений электроэнергию будут отключать по следующему графику:
- 1.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–23:00 (итого 10 часов);
- 1.2 — 03:00–05:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00 (всего 11 часов);
- 2.1 — 02:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00 (всего 11 часов);
- 2.2 — 00:00–01:00, 03:00–05:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00 (всего 11 часов);
- 3.1 — 04:00–06:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 (всего 10 часов);
- 3.2 — 00:00–02:00, 05:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00 (всего 11 часов);
- 4.1 — 00:00–02:00, 05:00–08:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 (итого 12 часов);
- 4.2 — 00:00–01:00, 05:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00 (итого 10 часов);
- 5.1 — 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00 (всего 8 часов);
- 5.2 — 01:00–03:00, 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (всего 10 часов);
- 6.1 — 06:00–09:00, 13:00–15:00, 18:00–21:00 (всего 8 часов);
- 6.2 — 01:00–03:00, 07:00–09:00, 15:00–17:00, 19:00–22:00 (всего 9 часов).
Черниговская область
Из-за аварии на объекте электроснабжения без света остались около 80 тысяч домов в Корюковском, Новгород-Северском и Нежинском районах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В других районах области действуют почасовые отключения. Если электроэнергия отсутствует не по графику, а по другим причинам, потребителям рекомендуется проверить ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии на сайте облэнерго.
На официальных сайтах операторов систем распределения (облэнерго) публикуются графики отключений электроэнергии и информация о распределении потребителей по группам и очередям.
Чтобы узнать, к какой очереди относится конкретный адрес и когда могут отключить свет, нужно воспользоваться сервисом своего регионального облэнерго.
Важно учитывать, что во время аварийных и экстренных отключений почасовые графики могут не действовать, а фактическая ситуация с электроснабжением может отличаться от прогнозируемого расписания.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщили в «Укрэнерго» и Министерстве энергетики.
В Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии в результате вражеской атаки на энергообъекты вечером 12 ноября.
С начала ноября российские войска более 310 раз атаковали энергетические объекты Украины. По состоянию на 12 ноября без электричества оставались почти 700 тысяч семей.