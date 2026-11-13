11月13日停电：多个地区实施应急供电计划
11月13日星期五，乌克兰实施限电计划。该限制措施适用于该国大部分地区。 与此同时，基辅州的部分地区，以及哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、切尔尼戈夫州和切尔卡瑟州已实施紧急停电，在此期间，按小时安排的限电计划将暂停执行。
各地区配电系统运营商已公布了限电措施的详细信息。
乌克兰大部分地区全天实施按小时轮流限电。针对工业用户，则采用限功率措施。
受俄罗斯炮击影响，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、日托米尔州、基辅州、尼古拉耶夫州、敖德萨州、罗夫诺州、苏梅州、哈尔科夫州、赫梅利尼茨基州和切尔尼戈夫州的部分用户仍处于断电状态。
在安全形势允许的地区，维修和恢复工作仍在进行。电力工作者正加紧抢修，但俄罗斯的新一轮袭击和空袭警报使电网恢复工作变得更加困难，并导致进度延迟。
供电情况可能在一天内发生变化，有时甚至每小时都会发生几次变化。
各州停电时间表
基辅
首都目前实施的是稳定性限电措施。与此同时，DTEK已近一年未公布按组别划分的总体限电时间表。因此，只能通过具体地址查询计划中的限电安排：
- Telegram上的“DTEK基辅电网”聊天机器人；
- 在DTEK官方网站上，需输入具体地址；
- 在“数字基辅”应用程序中；
- 拨打“Strum”热线——1549。通过这些渠道，您可以了解停电计划的实施情况、特定地址的供电状况，以及停电时的应对措施。
基辅州
布恰、法斯托夫、比洛策尔基夫和奥布希夫等地区已实施紧急断电。原因是炮击导致电力系统受损，限制了电力传输能力。
该州其他地区实行按小时轮流限电。DTEK尚未公布总体限电时间表，但非官方消息来源给出了以下安排：
- 1.1 — 00:00–02:30、08:30–14:30、18:30–22:00（共计12小时）；
- 1.2 — 00:00–02:30、07:30–11:00、18:30–24:00（共计11.5小时）；
- 2.1 — 00:00–01:30，07:30–12:00，17:30–22:30（共计11小时）；
- 2.2 — 00:00–01:30，06:00–12:00，17:30–22:30（共计12.5小时）；
- 3.1 — 01:00–04:30，10:30–15:30，21:00–24:00（共计11.5小时）；
- 3.2 — 01:00–04:30、10:30–15:30、20:30–24:00（共计12小时）；
- 4.1 — 02:00–05:30、11:30–18:00、22:00–24:00（共计12小时）；
- 4.2 — 02:00–05:30，11:30–18:00，22:00–24:00（共计12小时）；
- 5.1 — 04:00–08:00，14:00–21:00（共计11小时）；
- 5.2 — 04:00–08:00，15:00–21:30（共计10.5小时）；
- 6.1 — 05:00–09:00，15:00–19:00（共计8小时）；
- 6.2 — 05:00–11:00，15:00–19:00（共计10小时）。
文尼察州
该地区已实施按小时轮流限电。地方电力公司未公布总体限电时间表。可通过以下方式查询具体地址的限电时间表：
- 通过Viber聊天机器人；
- Telegram聊天机器人；
- 在地方电力公司官网的“在线分时停电时间表”栏目中——支持按地址、EIC代码和个人账户查询；
- 在地方电力公司网站的个人账户中。
第聂伯罗彼得罗夫斯克州
DTEK已在第聂伯市、第聂伯区、卡缅斯克、皮德戈罗德诺、索洛诺和察里恰恩卡实施紧急限电。
该州其他地区实施的是稳定供电限电计划：
- 1.1 — 00:00–00:30、06:00–10:00、16:30–20:30（共计8.5小时）；
- 1.2 — 06:00–10:00，16:30–20:30（共计8小时）；
- 2.1 — 00:00–00:30、06:00–10:00、16:30–20:30（共计8.5小时）；
- 2.2 — 00:00–00:30，06:00–10:00，16:30–20:30（共计8.5小时）；
- 3.1 — 00:00–03:00，09:30–13:30，20:00–24:00（共计11小时）；
- 3.2 — 00:00–03:00，09:30–13:30，20:00–24:00（共计11小时）；
- 4.1 — 00:00–03:00，09:30–13:30，20:00–22:00（共计9小时）；
- 4.2 — 09:30–13:30，20:00–24:00（共计8小时）；
- 5.1 — 13:00–17:00（共计4小时）；
- 5.2 — 02:30–06:30，13:00–17:00（共计8小时）；
- 6.1 — 02:30–06:30，13:00–17:00（共计8小时）；
- 6.2 — 02:30–06:30，13:00–17:00（共计8小时）。
日托米尔州
由于乌克兰联合电网形势严峻，该州已实施紧急断电措施。这意味着目前按小时轮流停电的安排已暂停执行。
扎波罗热州
该地区正在实施按小时轮流限电。限电时长因轮次而异。考虑到30分钟的切换时间，以下时段将停电：
- 1.1 — 13:00–18:00（共计5小时）；
- 1.2 — 13:00–16:00（共计3小时）；
- 2.1 — 06:30–09:00，17:30–22:30（共计7.5小时）；
- 2.2 — 06:30–10:30，19:00–24:00（共计9小时）；
- 3.1 — 00:00–01:00，13:00–16:00（共计4小时）；
- 3.2 — 08:30–13:30（共计5小时）；
- 4.1 — 00:00–01:00，14:30–19:30（共计6小时）；
- 4.2 — 15:30–20:30（共计5小时）；
- 5.1 — 06:30–07:30，20:00–24:00（共计5小时）；
- 5.2 — 10:00–15:00（共计5小时）；
- 6.1 — 15:30–20:30（共计5小时）；
- 6.2 — 00:00–01:00，06:30–07:30，20:00–24:00（共计6小时）。
尼古拉耶夫州
该地区实行按小时轮流限电（ГПВ）制度。预计时间表如下：
- 1.1 — 12:30–16:00，19:30–23:00（共计7小时）；
- 1.2 — 12:30–16:00，19:30–22:30（共计6.5小时）；
- 2.1 — 16:00–19:30（共计3.5小时）；
- 2.2 — 16:00–19:30，23:00–24:00（共计4.5小时）；
- 3.1 — 09:00–12:30，19:30–23:00（共计7小时）；
- 3.2 — 00:00–00:30，09:00–12:30，19:30–23:00（共计7.5小时）；
- 4.1 — 16:00–19:30，23:00–24:00（共计4.5小时）；
- 4.2 — 00:00–00:30，11:30–12:30，16:00–19:30（共计5小时）；
- 5.1 — 05:30–09:00，12:30–16:00（共计7小时）；
- 5.2 — 05:30–09:00，12:30–16:00（共计7小时）；
- 6.1 — 05:30–09:00，23:00–24:00（共计4.5小时）；
- 6.2 — 09:00–12:30（共计3.5小时）。
敖德萨州
该州已根据以下预测时间表实施了限电措施：
- 1.1 — 08:00–12:00，18:30–22:30（共计8小时）；
- 1.2 — 08:00–12:00，18:30–22:30（共计8小时）；
- 2.1 — 18:30–22:30（共计4小时）；
- 2.2 — 08:00–12:00，18:30–22:30（共计8小时）；
- 3.1 — 11:30–15:30（共计4小时）；
- 3.2 — 11:30–15:30，22:00–24:00（共计6小时）；
- 4.1 — 12:00–15:30，22:00–24:00（共计5.5小时）；
- 4.2 — 11:30–15:30，22:00–24:00（共计6小时）；
- 5.1 — 06:00–08:30，15:00–19:00（共计6.5小时）；
- 5.2 — 06:00–08:30，15:00–19:00（共计6.5小时）；
- 6.1 — 15:00–19:00（共计4小时）；
- 6.2 — 06:00–08:30，15:00–19:00（共计6.5小时）。
波尔塔瓦州
波尔塔瓦州实行按小时轮流限电。该地区电力系统的限电安排如下：
- 00:00至01:00——第2轮；
- 01:00 至 07:30 — 第 1 轮；
- 07:30至08:00——第2轮；
- 08:00 至 15:00 — 2.5 组；
- 15:00至22:00——第3轮；
- 22:00 至 23:59 — 2 级。
此外，预计早晨和白天将出现风速达15–20米/秒的阵风。受恶劣天气影响，可能发生架空输电线路断线。
电力部门呼吁民众不要靠近下垂或掉落在地面上的电线，与之保持至少8米的距离，以避免触电。
苏姆州
经过一夜的炮击，该地区部分区域发生了大范围停电。此外，该州正按照更新后的时间表实施按小时轮流限电。
哈尔科夫州
该地区已实施紧急停电措施。与此同时，按小时供电安排如下：
- 1.1 — 04:00–06:00、09:00–11:00、15:00–18:00、21:00–23:00（共计9小时）；
- 1.2 — 05:00–07:00、10:00–13:00、16:00–19:00、23:00–24:00（共计10小时）；
- 2.1 — 04:00–06:00、09:00–12:00、16:00–18:00、21:00–23:00（共计9小时）；
- 2.2 — 04:00–07:00、10:00–12:00、16:00–19:00、23:00–24:00（共计10小时）；
- 3.1 — 00:00–02:00， 06:00–08:00，11:00–13:00，17:00–20:00，22:00–24:00（共计11小时）；
- 3.2 — 00:00–02:00， 06:00–09:00、11:00–14:00、18:00–21:00、23:00–24:00（共计13小时）；
- 4.1 — 00:00–02:00，12:00–14:00，17:00–20:00（共计7小时）；
- 4.2 — 00:00–03:00，06:00–09:00，12:00–15:00，18:00–21:00， 23:00–24:00（共计14小时）；
- 5.1 — 02:00–04:00，07:00–10:00，13:00–16:00，19:00–22:00（共计11小时）；
- 5.2 — 02:00–04:00、08:00–11:00、14:00–17:00、20:00–23:00（共计11小时）；
- 6.1 — 02:00–04:00，07:00–10:00，13:00–16:00，19:00–22:00（共计11小时）；
- 6.2 — 03:00–05:00、14:00–17:00、20:00–23:00（共计8小时）。
赫梅利尼茨基州
该州实行按小时轮流限电——从06:00起直至当日结束。对于大多数用户而言，限电总时长约为六小时。
各轮次停电时间表：
- 1.1 — 09:00–12:00，19:00–22:00（共计6小时）；
- 1.2 — 19:00–22:00（共计3小时）；
- 2.1 — 09:00–12:00，19:00–22:00（共计6小时）；
- 2.2 — 09:00–12:00，19:00–22:00（共计6小时）；
- 3.1 — 12:00–16:00（共计4小时）；
- 3.2 — 12:00–16:00，22:00–24:00（共计6小时）；
- 4.1 — 12:00–16:00，22:00–24:00（共计6小时）；
- 4.2 — 12:00–16:00，22:00–24:00（共计6小时）；
- 5.1 — 06:00–09:00，16:00–19:00（共计6小时）；
- 5.2 — 06:00–09:00，16:00–19:00（共计6小时）；
- 6.1 — 16:00–19:00（共计3小时）；
- 6.2 — 06:00–09:00，16:00–19:00（共计6小时）。
专家强调，这是预计的时间表。如有必要，输电系统运营商可能会调整限电的规模和时间。
切尔卡斯克州
当地电力公司报告称，由于俄罗斯的持续袭击，电网设备遭到破坏。目前，该地区正在全天候进行抢修工作。
“电力人员正调动所有必要的机械和设备，开展应急抢修工作……我们正在尽一切努力，让每户家庭都能恢复供电，”电力人员表示。
在修复受损设施后，将按照以下时间表进行停电：
- 1.1 — 02:00–04:00、08:00–11:00、14:00–16:00、20:00–23:00（共计10小时）；
- 1.2 — 03:00–05:00、09:00–12:00、15:00–18:00、21:00–24:00（共计11小时）；
- 2.1 — 02:00–05:00，08:00–11:00，14:00–17:00，20:00–22:00（共计11小时）；
- 2.2 — 00:00–01:00， 03:00–05:00、09:00–11:00、15:00–18:00、21:00–24:00（共计11小时）；
- 3.1 — 04:00–06:00，10:00–13:00，16:00–19:00，22:00–24:00（共计10小时）；
- 3.2 — 00:00–02:00， 05:00–07:00、11:00–14:00、17:00–20:00、23:00–24:00（共计11小时）；
- 4.1 — 00:00–02:00，05:00–08:00，11:00–13:00，16:00–19:00， 22:00–24:00（共计12小时）；
- 4.2 — 00:00–01:00、05:00–08:00、11:00–14:00、17:00–20:00（共计10小时）；
- 5.1 — 06:00–08:00，12:00–15:00，18:00–21:00（共计8小时）；
- 5.2 — 01:00–03:00，08:00–10:00，13:00–16:00，19:00–22:00（共计10小时）；
- 6.1 — 06:00–09:00、13:00–15:00、18:00–21:00（共计8小时）；
- 6.2 — 01:00–03:00、07:00–09:00、15:00–17:00、19:00–22:00（共计9小时）。
切尔尼戈夫州
由于供电设施发生事故，科里乌基夫、诺夫哥罗德-西维尔斯基和尼日尼地区约有8万户家庭断电。电力部门正在努力恢复供电。
该州其他地区实行按小时轮流停电。如果停电并非按计划进行，而是由其他原因引起，建议用户在地方电力公司网站上查看预计恢复供电的时间。
配电系统运营商（地区电力公司）的官方网站上会公布停电时间表，以及按组别和轮次划分的用户信息。
若要查询具体地址所属的轮次以及可能停电的时间，请使用您所在地区电力公司的相关服务。
需要注意的是，在事故性及紧急停电期间，按小时安排的停电计划可能失效，实际供电情况可能与预测时间表有所不同。
由于11月12日晚间敌方对能源设施发动袭击，基辅州的法斯托夫、比洛策尔基夫和奥布希夫地区已实施应急停电。
自11月初以来，俄军已对乌克兰电力设施发动了超过310次袭击。截至11月12日，仍有近70万户家庭处于断电状态。