Przerwy w dostawie prądu 13 listopada: w kilku obwodach obowiązują harmonogramy awaryjne

W piątek, 13 listopada, w Ukrainie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia dotyczą większości regionów kraju. Jednocześnie w niektórych rejonach obwodu kijowskiego, a także w obwodach charkowskim, dniepropetrowskim, żytomierskim, czernihowskim i czerkaskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, podczas których harmonogramy godzinowe nie obowiązują.

Szczegóły dotyczące ograniczeń podali regionalni operatorzy systemów dystrybucji.

W większości regionów Ukrainy przez całą dobę obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. W przypadku odbiorców przemysłowych stosuje się harmonogramy ograniczeń mocy.

Z powodu rosyjskich ostrzałów część odbiorców pozostaje bez dostaw energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, żytomierskim, kijowskim, mykolaivskim, odeskim, rówieńskim, sumskim, charkowskim, chmielnickim i czernihowskim.

W regionach, w których pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa, trwają prace naprawcze i odbudowowe. Pracownicy sektora energetycznego pracują w trybie wzmożonym, jednak nowe rosyjskie ataki i alarmy powietrzne utrudniają i opóźniają odbudowę sieci.

Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej może ulegać zmianom w ciągu dnia, czasami nawet kilka razy na godzinę.

Harmonogramy przerw w dostawach prądu według obwodów

Kijów

W stolicy obowiązują stabilizacyjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Jednocześnie DTEK już od prawie roku nie publikuje ogólnego harmonogramu przerw w dostawach według grup. Dlatego zaplanowane ograniczenia można sprawdzić jedynie dla konkretnego adresu:

w chatbocie „DTEK Kijowskie Sieci Elektryczne” w Telegramie;

na oficjalnej stronie DTEK, gdzie należy podać adres;

w aplikacji „Kijów Cyfrowy”;

pod numerem infolinii „Strum” — 1549. Można tam uzyskać informacje na temat stosowanych harmonogramów, dostępności energii elektrycznej pod daną adresem oraz dalszych działań w przypadku odcięcia prądu.

Obwód kijowski

W rejonach Buczanym, Fastowskim, Biało-Cerkiewskim i Obuchowskim wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Przyczyną były ostrzały i uszkodzenia sieci energetycznej, które ograniczają możliwości przesyłu energii elektrycznej.

W pozostałych rejonach obwodu obowiązują godzinowe przerwy w dostawach prądu. DTEK nie opublikowało ogólnego harmonogramu, jednak nieoficjalne źródła podają następujący rozkład:

1.1 — 00:00–02:30, 08:30–14:30, 18:30–22:00 (łącznie 12 godzin);

1.2 — 00:00–02:30, 07:30–11:00, 18:30–24:00 (łącznie 11,5 godziny);

2.1 — 00:00–01:30, 07:30–12:00, 17:30–22:30 (łącznie 11 godzin);

2.2 — 00:00–01:30, 06:00–12:00, 17:30–22:30 (łącznie 12,5 godziny);

3.1 — 01:00–04:30, 10:30–15:30, 21:00–24:00 (łącznie 11,5 godziny);

3.2 — 01:00–04:30, 10:30–15:30, 20:30–24:00 (łącznie 12 godzin);

4.1 — 02:00–05:30, 11:30–18:00, 22:00–24:00 (łącznie 12 godzin);

4.2 — 02:00–05:30, 11:30–18:00, 22:00–24:00 (łącznie 12 godzin);

5.1 — 04:00–08:00, 14:00–21:00 (łącznie 11 godzin);

5.2 — 04:00–08:00, 15:00–21:30 (łącznie 10,5 godziny);

6.1 — 05:00–09:00, 15:00–19:00 (łącznie 8 godzin);

6.2 — 05:00–11:00, 15:00–19:00 (łącznie 10 godzin).

Obwód winnicki

W regionie wprowadzono godzinowe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo energetyczne nie publikuje ogólnego harmonogramu. Harmonogram dla konkretnego adresu można sprawdzić:

w botcie Viber;

w botcie Telegram;

w sekcji „Harmonogram godzinowych przerw w dostawie prądu online” na stronie przedsiębiorstwa energetycznego — dostępna jest wyszukiwarka według adresu, kodu EIC i numeru konta;

w osobistym panelu na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego.

Obwód dniepropetrowski

DTEK wprowadził awaryjne przerwy w dostawach prądu w Dnieprze, rejonie Dnieprowskim, Kamiańsku, Podgorodnym, Solonym i Cariczance.

W pozostałych rejonach obwodu obowiązują harmonogramy wyłączeń stabilizacyjnych:

1.1 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (łącznie 8,5 godziny);

1.2 — 06:00–10:00, 16:30–20:30 (łącznie 8 godzin);

2.1 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (łącznie 8,5 godziny);

2.2 — 00:00–00:30, 06:00–10:00, 16:30–20:30 (łącznie 8,5 godziny);

3.1 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–24:00 (łącznie 11 godzin);

3.2 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–24:00 (łącznie 11 godzin);

4.1 — 00:00–03:00, 09:30–13:30, 20:00–22:00 (łącznie 9 godzin);

4.2 — 09:30–13:30, 20:00–24:00 (łącznie 8 godzin);

5.1 — 13:00–17:00 (łącznie 4 godziny);

5.2 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (łącznie 8 godzin);

6.1 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (łącznie 8 godzin);

6.2 — 02:30–06:30, 13:00–17:00 (łącznie 8 godzin).

Obwód żytomierski

Ze względu na trudną sytuację w zjednoczonym systemie energetycznym Ukrainy w obwodzie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Oznacza to, że harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu nie obowiązują obecnie.

Obwód zaporoski

W regionie obowiązują godzinowe przerwy w dostawach prądu. Czas trwania ograniczeń różni się w zależności od kolejności. Biorąc pod uwagę 30 minut na przełączenie, prąd nie będzie dostępny w następujących okresach:

1.1 — 13:00–18:00 (łącznie 5 godzin);

1.2 — 13:00–16:00 (łącznie 3 godziny);

2.1 — 06:30–09:00, 17:30–22:30 (łącznie 7,5 godziny);

2.2 — 06:30–10:30, 19:00–24:00 (łącznie 9 godzin);

3.1 — 00:00–01:00, 13:00–16:00 (łącznie 4 godziny);

3.2 — 08:30–13:30 (łącznie 5 godzin);

4.1 — 00:00–01:00, 14:30–19:30 (łącznie 6 godzin);

4.2 — 15:30–20:30 (łącznie 5 godzin);

5.1 — 06:30–07:30, 20:00–24:00 (łącznie 5 godzin);

5.2 — 10:00–15:00 (łącznie 5 godzin);

6.1 — 15:30–20:30 (łącznie 5 godzin);

6.2 — 00:00–01:00, 06:30–07:30, 20:00–24:00 (łącznie 6 godzin).

Obwód mykołajowski

W regionie obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawie prądu (ГПВ). Prognozowany harmonogram:

1.1 — 12:30–16:00, 19:30–23:00 (łącznie 7 godzin);

1.2 — 12:30–16:00, 19:30–22:30 (łącznie 6,5 godziny);

2.1 — 16:00–19:30 (łącznie 3,5 godziny);

2.2 — 16:00–19:30, 23:00–24:00 (łącznie 4,5 godziny);

3.1 — 09:00–12:30, 19:30–23:00 (łącznie 7 godzin);

3.2 — 00:00–00:30, 09:00–12:30, 19:30–23:00 (łącznie 7,5 godziny);

4.1 — 16:00–19:30, 23:00–24:00 (łącznie 4,5 godziny);

4.2 — 00:00–00:30, 11:30–12:30, 16:00–19:30 (łącznie 5 godzin);

5.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00 (łącznie 7 godzin);

5.2 — 05:30–09:00, 12:30–16:00 (łącznie 7 godzin);

6.1 — 05:30–09:00, 23:00–24:00 (łącznie 4,5 godziny);

6.2 — 09:00–12:30 (łącznie 3,5 godziny).

Obwód odeski

W obwodzie wprowadzono stabilizacyjne przerwy w dostawach energii elektrycznej zgodnie z następującym przewidywanym harmonogramem:

1.1 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (łącznie 8 godzin);

1.2 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (łącznie 8 godzin);

2.1 — 18:30–22:30 (łącznie 4 godziny);

2.2 — 08:00–12:00, 18:30–22:30 (łącznie 8 godzin);

3.1 — 11:30–15:30 (łącznie 4 godziny);

3.2 — 11:30–15:30, 22:00–24:00 (łącznie 6 godzin);

4.1 — 12:00–15:30, 22:00–24:00 (łącznie 5,5 godziny);

4.2 — 11:30–15:30, 22:00–24:00 (łącznie 6 godzin);

5.1 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (łącznie 6,5 godziny);

5.2 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (łącznie 6,5 godziny);

6.1 — 15:00–19:00 (łącznie 4 godziny);

6.2 — 06:00–08:30, 15:00–19:00 (łącznie 6,5 godziny).

Obwód połtawski

W obwodzie poltawskim obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii. Tryb ograniczeń w regionalnej sieci energetycznej przewiduje:

od 00:00 do 01:00 — 2 kolejka;

od 01:00 do 07:30 — 1 tura;

od 07:30 do 08:00 — 2 tury;

od 08:00 do 15:00 — 2,5 tury;

od 15:00 do 22:00 — 3 tury;

od 22:00 do 23:59 — 2 stopnie.

Ponadto rano i w ciągu dnia spodziewane są porywy wiatru o prędkości 15–20 m/s. Z powodu złej pogody możliwe są zerwania przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Przedstawiciele branży energetycznej apelują, aby nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 8 metrów do zwisających przewodów lub leżących na ziemi, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Obwód sumski

Po nocnym ostrzale w części regionu doszło do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej. Ponadto w obwodzie obowiązują godzinowe harmonogramy dostaw zgodnie ze zaktualizowanym rozkładem.

Obwód charkowski

W regionie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Równolegle obowiązują harmonogramy godzinowe:

1.1 — 04:00–06:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00 (łącznie 9 godzin);

1.2 — 05:00–07:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 (łącznie 10 godzin);

2.1 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–18:00, 21:00–23:00 (łącznie 9 godzin);

2.2 — 04:00–07:00, 10:00–12:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 (łącznie 10 godzin);

3.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00 (łącznie 11 godzin);

3.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–14:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 (łącznie 13 godzin);

4.1 — 00:00–02:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00 (łącznie 7 godzin);

4.2 — 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 (łącznie 14 godzin);

5.1 — 02:00–04:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (łącznie 11 godzin);

5.2 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00 (łącznie 11 godzin);

6.1 — 02:00–04:00, 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (łącznie 11 godzin);

6.2 — 03:00–05:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00 (łącznie 8 godzin).

Obwód chmielnicki

W obwodzie stosowane są godzinowe przerwy w dostawie energii elektrycznej — od godz. 06:00 do końca doby. Dla większości odbiorców łączny czas trwania ograniczeń wyniesie około sześciu godzin.

Harmonogram według stref:

1.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (łącznie 6 godzin);

1.2 — 19:00–22:00 (łącznie 3 godziny);

2.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (łącznie 6 godzin);

2.2 — 09:00–12:00, 19:00–22:00 (łącznie 6 godzin);

3.1 — 12:00–16:00 (łącznie 4 godziny);

3.2 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (łącznie 6 godzin);

4.1 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (łącznie 6 godzin);

4.2 — 12:00–16:00, 22:00–24:00 (łącznie 6 godzin);

5.1 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (łącznie 6 godzin);

5.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (łącznie 6 godzin);

6.1 — 16:00–19:00 (łącznie 3 godziny);

6.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:00 (łącznie 6 godzin).

Specjaliści podkreślają, że jest to harmonogram orientacyjny. W razie potrzeby operator systemu przesyłowego może zmienić zakres i czas ograniczeń.

Obwód czerkask

W regionalnym przedsiębiorstwie energetycznym poinformowano o uszkodzeniach urządzeń sieci energetycznych w wyniku systematycznych ataków rosyjskich. Obecnie w regionie przez całą dobę trwają prace naprawcze.

„Pracownicy energetyczni prowadzą prace awaryjno-naprawcze z wykorzystaniem całej niezbędnej techniki i sprzętu… Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić prąd do każdego domu” – zapewnili pracownicy energetyczni.

Po usunięciu skutków uszkodzeń prąd będzie wyłączany zgodnie z następującym harmonogramem:

1.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–23:00 (łącznie 10 godzin);

1.2 — 03:00–05:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00 (łącznie 11 godzin);

2.1 — 02:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00 (łącznie 11 godzin);

2.2 — 00:00–01:00, 03:00–05:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00 (łącznie 11 godzin);

3.1 — 04:00–06:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 (łącznie 10 godzin);

3.2 — 00:00–02:00, 05:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00 (łącznie 11 godzin);

4.1 — 00:00–02:00, 05:00–08:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 (łącznie 12 godzin);

4.2 — 00:00–01:00, 05:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00 (łącznie 10 godzin);

5.1 — 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00 (łącznie 8 godzin);

5.2 — 01:00–03:00, 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 (łącznie 10 godzin);

6.1 — 06:00–09:00, 13:00–15:00, 18:00–21:00 (łącznie 8 godzin);

6.2 — 01:00–03:00, 07:00–09:00, 15:00–17:00, 19:00–22:00 (łącznie 9 godzin).

Obwód czernihowski

W wyniku awarii w sieci energetycznej bez prądu pozostało około 80 tysięcy gospodarstw domowych w powiatach Koryukowskim, Nowogród-Siewierskim i Nizhynskim. Pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

W pozostałych rejonach obwodu obowiązują godzinowe przerwy w dostawach prądu. Jeśli brak prądu nie wynika z harmonogramu, a z innych przyczyn, zaleca się konsumentom sprawdzenie orientacyjnego czasu przywrócenia zasilania na stronie internetowej lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego.

Na oficjalnych stronach internetowych operatorów systemów dystrybucji (obwodowych przedsiębiorstw energetycznych) publikowane są harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej oraz informacje o podziale odbiorców na grupy i kolejki.

Aby dowiedzieć się, do której kolejki należy konkretny adres i kiedy może nastąpić wyłączenie prądu, należy skorzystać z serwisu swojego regionalnego przedsiębiorstwa energetycznego.

Należy pamiętać, że podczas awaryjnych i nadzwyczajnych przerw w dostawie prądu harmonogramy godzinowe mogą nie obowiązywać, a rzeczywista sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej może różnić się od przewidywanego harmonogramu.

O ogólnej sytuacji w systemie energetycznym poinformowały „Ukrenergo” oraz Ministerstwo Energii.

W rejonach Fastów, Biała Cerkiew i Obuchów w obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne odcięcia prądu w wyniku wrogiego ataku na obiekty energetyczne wieczorem 12 listopada.

Od początku listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na Ukrainie ponad 310 razy. Na dzień 12 listopada bez prądu pozostawało prawie 700 tysięcy rodzin.

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