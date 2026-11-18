Sześćdziesięcioletni elektryk z zakładu „Nasosenergomash” w Sumach, Giennadij Chwostik, cudem przeżył potężne porażenie prądem wysokiego napięcia podczas planowej kontroli w podstacji na początku września. W wyniku przebicia łuku elektrycznego wysokiego napięcia, którego przewodnikiem stała się chmura pyłu przemysłowego, mężczyzna odniósł poważne obrażenia.

Mężczyzna przestrzegał zasad bezpieczeństwa: korzystał ze specjalnego drążka izolacyjnego i utrzymywał odległość co najmniej jednego metra od sąsiedniego odłącznika, który znajdował się pod wysokim napięciem wynoszącym 6000 woltów. Mimo to, w wyniku przebicia prąd przepłynął przez prawą rękę i wyszedł przez lewe przedramię oraz dłoń, całkowicie niszcząc tkanki. Pacjenta przewieziono do Centrum Urazów Termicznych i Chirurgii Plastycznej Szpitala św. Łukasza we Lwowie.

Lekarze musieli amputować lewą rękę, aby zapobiec zgonowi spowodowanemu zakażeniem krwi. Jednocześnie udało się uratować prawą kończynę: chirurdzy przeprowadzili serię wycinania martwych tkanek i zamknęli rany metodą wolnej autodermoplastyki, przeszczepiając pacjentowi jego własną skórę.

Obecnie przeszczepiona skóra się przyjmuje, a lekarze nadal obserwują stan pacjenta. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji mężczyzna planuje przejść na emeryturę, ponieważ nie będzie już mógł wykonywać swojego zawodu.

Źródło: Pierwsze Stowarzyszenie Medyczne we Lwowie.

W Mikołajowie lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację 35-letniego żołnierza, który stracił palce dłoni podczas obrony Ukrainy. Aby przywrócić mężczyźnie możliwość pełnego korzystania z ręki i chwytania przedmiotów, chirurdzy przeszczepili na nią drugi palec stopy.

Dzięki decyzji rodziny 17-letniego chłopca, który zginął w wypadku drogowym, udało się uratować życie pięciu osobom. Bliscy wyrazili zgodę na pośmiertne oddanie narządów, co pozwoliło lekarzom przeprowadzić pięć przeszczepów. Wśród osób, które otrzymały szansę na nowe życie, znalazło się dwoje dzieci.

Czytaj nas na