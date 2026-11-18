Na marginesie 37. posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy partnerzy ogłosili nowe pakiety pomocy i potwierdzili polityczne wsparcie dla Ukrainy.

Dla ministra obrony Jewgienija Chmary była to pierwsza zagraniczna podróż w ramach pełnionej funkcji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” przedstawił pragmatyczną inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemu niedoboru środków obrony przeciwlotniczej.

Ponadto podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

17 listopada w Brukseli, w siedzibie NATO, rozpoczęło się 37. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”. Spotkanie zwołały Wielka Brytania i Niemcy, które współprzewodniczą pracom grupy.

Czytaj nas na