В кулуарах 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины партнеры объявили о новых пакетах помощи и подтвердили политическую поддержку Украины.

Для министра обороны Евгения Хмары эта поездка стала первым зарубежным визитом в должности.

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» выступил с прагматичной инициативой по решению проблемы дефицита средств противовоздушной обороны.

Также во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО 17 ноября началось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встречу созвали Великобритания и Германия, которые являются сопредседателями группы.

Читай нас в