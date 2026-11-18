苏梅市“泵能机”工厂60岁的电工根纳季·赫沃斯蒂克，在9月初变电站例行检修期间遭遇强力高压电击，奇迹般地幸存下来。 由于高压电弧击穿，工业粉尘云充当了导电介质，导致该男子遭受严重伤害。

事发时，他严格遵守了安全规程：使用了专用绝缘杆，并与相邻的、带6000伏高压的隔离开关保持了至少一米的距离。 尽管如此，由于电弧击穿，电流仍穿过其右手，从左前臂和手掌流出，导致组织完全损毁。患者被送往利沃夫圣卢卡医院的烧伤与整形外科中心。

为防止因血液感染导致死亡，医生不得不截肢其左臂。 与此同时，右臂得以保住：外科医生通过一系列坏死组织切除术，并采用游离自体皮移植术闭合伤口，将患者自身的皮肤移植到受损部位。

目前，移植的皮肤正在成活，医护人员仍在持续观察患者的病情。完成治疗和康复疗程后，该男子计划退休，因为他将无法再从事原有专业的工作。

来源：利沃夫第一医疗联合体。

在尼古拉耶夫，医生们为一名35岁的卫国战士进行了复杂的手术，该战士在保卫乌克兰的战斗中失去了手部手指。为了让这名男子能够重新正常使用手部并抓握物品，外科医生将他脚上的第二根脚趾移植到了手上。

多亏了一名在交通事故中丧生的17岁少年家属的决定，五名患者得以获救。 家属同意了死后器官捐献，这使医务人员得以进行五例器官移植手术。在获得新生命机会的人中，有两名儿童。

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