自2025年起，乌克兰约有5万名25岁以上的男性被教育机构开除。原因是他们未能完成学业计划。

为何开除这些学生？

乌克兰教育与科学部解释称，在检查过程中发现了一些学生实际上并未在学的情况。这些检查由教育与科学部与国家教育质量服务局联合进行。



“我们发现了一些案例，无法证实这些人正在学习或参加课程。这种情况下就会被开除。自2025年以来，已有约5万名此类男性因未完成学业计划而被开除，”部长指出。



他还补充道，目前各教育机构中25岁以上学生的比例约为2.5%。与此同时，在某些私立教育机构中，这一比例高达90%。

这一趋势如何？

这位

官员还指出，希望继续深造的25岁以上男性人数呈增长趋势，这一趋势始于2022年。 这一趋势在2024年达到顶峰，当年有超过10万名该年龄段的男性进入各类教育机构就读。布滕科同时指出，这不仅仅指大学。

“

我说的不仅仅是高等教育，因为我们还有职业教育。这类男性在职业预科教育中比例更高——而且其中很多人确实在学习，”部长总结道。



谁有权获得延期？



需要提醒的是，目前学生可获得一个学期的征兵延期，但最长不超过六个月。



具体而言，全日制或双元制教育形式下、且遵循法律规定的教育层次顺序的学生有权获得延期。

因此，延期不会自动覆盖整个学习期间，其期限与学期挂钩。



教育与科学部长安德烈·布滕科在接受公共电视台采访时透露了这一信息。

针对学生和教师的延期服役：动员政策可能有哪些变化。

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