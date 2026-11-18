W Ukrainie wykluczono z uczelni około 50 tysięcy studentów płci męskiej w wieku od 25 lat
Od 2025 roku w Ukrainie z placówek edukacyjnych skreślono około 50 tysięcy mężczyzn w wieku powyżej 25 lat. Powodem było nieprzestrzeganie przez nich planu nauczania.
Dlaczego studenci zostali skreśleni z listy studentów?
W Ministerstwie Edukacji i Nauki wyjaśniono, że podczas kontroli wykrywa się przypadki, w których nauka studentów nie jest faktycznie potwierdzona. Kontrole przeprowadza Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Państwową Służbą Jakości Edukacji.
„Stwierdzamy przypadki, w których brakuje potwierdzeń, że osoby te studiują i uczęszczają na zajęcia. Wówczas dochodzi do skreślenia z listy studentów. Od 2025 roku skreślono około 50 tysięcy takich mężczyzn – z powodu niewykonania planu nauczania”
Dodał również, że obecnie odsetek studentów w wieku powyżej 25 lat w różnych placówkach edukacyjnych wynosi około 2,5%. Jednocześnie w niektórych prywatnych placówkach edukacyjnych wskaźnik ten sięgał 90%.
Jaka jest tendencja?
Urzędnik doprecyzował również, że tendencja wzrostowa liczby mężczyzn w wieku powyżej 25 lat, którzy chcieli kontynuować naukę, rozpoczęła się już w 2022 roku. Szczyt przypadł na rok 2024, kiedy to do różnych placówek edukacyjnych przyjęto ponad 100 tysięcy mężczyzn z tej grupy wiekowej. Butenko zaznaczył przy tym, że nie chodzi wyłącznie o uniwersytety.
„Nie
mówię wyłącznie o szkolnictwie wyższym, ponieważ mamy również kształcenie zawodowe. Takich mężczyzn jest właśnie więcej w zawodowym kształceniu przedwyższym – i wielu z nich faktycznie się uczy”
Kto ma prawo do odroczenia?
Przypomnijmy, że obecnie odroczenie od mobilizacji przyznaje się studentom na semestr, ale nie dłużej niż na sześć miesięcy.
Prawo do niej mają w szczególności studenci, którzy kształcą się w trybie stacjonarnym lub dualnym i przestrzegają ustalonej przez prawo kolejności poziomów kształcenia.
Odroczenie nie jest więc przyznawane automatycznie na cały okres studiów. Jego czas trwania jest powiązany z semestrem akademickim.
O tym poinformował minister edukacji i nauki Andrij Butenko w wywiadzie dla Suspilne.
Odroczenie dla studentów i wykładowców: co może się zmienić w zakresie mobilizacji.
W Centralnym Komitecie ds. Rekrutacji (TCK) wyjaśniono zasady dotyczące odroczenia dla studentów i pracowników oświaty w czasie mobilizacji.