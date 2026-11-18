Od 2025 roku w Ukrainie z placówek edukacyjnych skreślono około 50 tysięcy mężczyzn w wieku powyżej 25 lat. Powodem było nieprzestrzeganie przez nich planu nauczania.

Dlaczego studenci zostali skreśleni z listy studentów?

W Ministerstwie Edukacji i Nauki wyjaśniono, że podczas kontroli wykrywa się przypadki, w których nauka studentów nie jest faktycznie potwierdzona. Kontrole przeprowadza Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Państwową Służbą Jakości Edukacji.



„Stwierdzamy przypadki, w których brakuje potwierdzeń, że osoby te studiują i uczęszczają na zajęcia. Wówczas dochodzi do skreślenia z listy studentów. Od 2025 roku skreślono około 50 tysięcy takich mężczyzn – z powodu niewykonania planu nauczania” – zaznaczył minister.



Dodał również, że obecnie odsetek studentów w wieku powyżej 25 lat w różnych placówkach edukacyjnych wynosi około 2,5%. Jednocześnie w niektórych prywatnych placówkach edukacyjnych wskaźnik ten sięgał 90%.

Jaka jest tendencja?



Urzędnik doprecyzował również, że tendencja wzrostowa liczby mężczyzn w wieku powyżej 25 lat, którzy chcieli kontynuować naukę, rozpoczęła się już w 2022 roku. Szczyt przypadł na rok 2024, kiedy to do różnych placówek edukacyjnych przyjęto ponad 100 tysięcy mężczyzn z tej grupy wiekowej. Butenko zaznaczył przy tym, że nie chodzi wyłącznie o uniwersytety.

„Nie

mówię wyłącznie o szkolnictwie wyższym, ponieważ mamy również kształcenie zawodowe. Takich mężczyzn jest właśnie więcej w zawodowym kształceniu przedwyższym – i wielu z nich faktycznie się uczy” – podsumował minister.



Kto ma prawo do odroczenia?



Przypomnijmy, że obecnie odroczenie od mobilizacji przyznaje się studentom na semestr, ale nie dłużej niż na sześć miesięcy.



Prawo do niej mają w szczególności studenci, którzy kształcą się w trybie stacjonarnym lub dualnym i przestrzegają ustalonej przez prawo kolejności poziomów kształcenia.

Odroczenie nie jest więc przyznawane automatycznie na cały okres studiów. Jego czas trwania jest powiązany z semestrem akademickim.



O tym poinformował minister edukacji i nauki Andrij Butenko w wywiadzie dla Suspilne.

Odroczenie dla studentów i wykładowców: co może się zmienić w zakresie mobilizacji.

W Centralnym Komitecie ds. Rekrutacji (TCK) wyjaśniono zasady dotyczące odroczenia dla studentów i pracowników oświaty w czasie mobilizacji.

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