Шестидесятилетний электромонтер сумского завода «Насосенергомаш» Геннадий Хвостик чудом выжил после сильного поражения высоковольтным током во время плановой ревизии на подстанции в начале сентября. Из-за пробоя высоковольтной электрической дуги, проводником которой стало облако промышленной пыли, мужчина получил тяжкие травмы.

Мужчина соблюдал правила безопасности: пользовался специальной изолирующей штангой и держался на расстоянии не менее одного метра от соседнего разъединителя, находившегося под высоким напряжением в 6000 вольт. Несмотря на это, в результате пробоя ток прошел через правую руку и вышел через левое предплечье и кисть, полностью разрушив ткани. Пациента доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии Больницы Святого Луки во Львове.

Врачам пришлось ампутировать левую руку, чтобы предотвратить летальный исход от заражения крови. В то же время правую конечность удалось спасти: хирурги провели серию иссечений омертвевших тканей и закрыли раны методом свободной аутодермопластики, пересадив пациенту собственную кожу.

В настоящее время пересаженная кожа приживается, а за состоянием пациента продолжают наблюдать медики. После завершения курса лечения и реабилитации мужчина планирует выйти на пенсию, поскольку больше не сможет работать по специальности.

Источник: Первое медицинское объединение Львова.

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Благодаря решению семьи 17-летнего юноши, погибшего в ДТП, удалось спасти пятерых человек. Родственники дали согласие на посмертное донорство, что позволило медикам провести пять трансплантаций органов. Среди тех, кто получил шанс на новую жизнь, — двое детей.

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