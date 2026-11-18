Z tej kwoty 1 mln euro zostanie przeznaczony na zakup sprzętu energetycznego za pośrednictwem mechanizmów ONZ, a kolejne 800 tys. euro trafi do Funduszu Wsparcia Energetycznego Ukrainy.

Według ministra energii Denisa Szmygala pomoc ta pozwoli uzupełnić zapasy sprzętu i przyspieszyć prace renowacyjne.

Ponadto Szmygal i minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel omówili pogłębienie współpracy energetycznej, w szczególności możliwość wykorzystania sprzętu z wycofanych z eksploatacji elektrowni cieplnych.

Źródło: Denys Szmyhal.

Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangelem.

Portugalia nie planuje przekazać Ukrainie myśliwców F-16, ponieważ samoloty te są niezbędne do ochrony własnej przestrzeni powietrznej i terytoriów morskich. Jednocześnie Lizbona jest gotowa rozważyć możliwość dalszego szkolenia ukraińskich pilotów oraz dostaw amunicji do tych samolotów.

Portugalia nie będzie utrudniać wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, o ile państwa Unii Europejskiej osiągną wspólne stanowisko w tej sprawie.

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