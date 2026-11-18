Из этой суммы 1 млн евро будет направлено на закупку энергетического оборудования через механизмы ООН, еще 800 тысяч евро — в Фонд поддержки энергетики Украины.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, помощь позволит пополнить запасы оборудования и ускорить восстановительные работы.

Также Шмыгаль и министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел обсудили углубление сотрудничества в энергетической сфере, в частности возможность использования оборудования выведенных из эксплуатации тепловых электростанций.

Источник: Денис Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Португалия не планирует передавать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты необходимы для защиты собственного воздушного пространства и морских территорий. В то же время Лиссабон готов рассмотреть возможность дальнейшей подготовки украинских пилотов и поставки боеприпасов для этих самолетов.

Португалия не будет препятствовать использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, если страны Европейского Союза достигнут общей позиции по этому вопросу.

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