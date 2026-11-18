Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Стороны обсудили меры по укреплению украинской боевой авиации, в частности для противодействия реактивным «Шахедам».

Зеленский также поблагодарил Португалию за решение выделить 50 млн долларов на программу PURL.

Отдельно обсудили переговорный процесс. Президент подчеркнул важность полноценного участия Европы в нём и сообщил, что представители президента США должны присоединиться к встречам в Берлине 19 ноября.

Источник: Владимир Зеленский.

Португалия не планирует передавать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты необходимы для защиты собственного воздушного пространства и морских территорий. В то же время Лиссабон готов рассмотреть возможность дальнейшей подготовки украинских пилотов и поставок боеприпасов для этих самолетов.

Во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в январе-феврале 2027 года. В частности, эти самолеты планируется использовать для уничтожения российских ударных беспилотников типа «Шахед».

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