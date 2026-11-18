Украина готовит новую программу поддержки боевой авиации при участии Португалии
Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.
Стороны обсудили меры по укреплению украинской боевой авиации, в частности для противодействия реактивным «Шахедам».
Зеленский также поблагодарил Португалию за решение выделить 50 млн долларов на программу PURL.
Отдельно обсудили переговорный процесс. Президент подчеркнул важность полноценного участия Европы в нём и сообщил, что представители президента США должны присоединиться к встречам в Берлине 19 ноября.
Источник: Владимир Зеленский.
Португалия не планирует передавать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты необходимы для защиты собственного воздушного пространства и морских территорий. В то же время Лиссабон готов рассмотреть возможность дальнейшей подготовки украинских пилотов и поставок боеприпасов для этих самолетов.
Во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.
Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в январе-феврале 2027 года. В частности, эти самолеты планируется использовать для уничтожения российских ударных беспилотников типа «Шахед».