Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangelem.

Strony omówiły działania mające na celu wzmocnienie ukraińskiego lotnictwa bojowego, w szczególności w celu przeciwdziałania odrzutowym dronom typu „Shahed”.

Zełenski podziękował również Portugalii za decyzję o przeznaczeniu 50 mln dolarów na program PURL.

Osobno omówiono proces negocjacyjny. Prezydent podkreślił znaczenie pełnego udziału Europy w tych rozmowach i poinformował, że przedstawiciele prezydenta USA powinni wziąć udział w spotkaniach w Berlinie 19 listopada.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Portugalia nie planuje przekazać Ukrainie myśliwców F-16, ponieważ samoloty te są niezbędne do ochrony własnej przestrzeni powietrznej i terytoriów morskich. Jednocześnie Lizbona jest gotowa rozważyć możliwość dalszego szkolenia ukraińskich pilotów oraz dostaw amunicji do tych samolotów.

Podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

Ukraina liczy na otrzymanie pierwszych szwedzkich myśliwców Gripen w styczniu–lutym 2027 roku. Samoloty te mają być wykorzystywane w szczególności do niszczenia rosyjskich dronów uderzeniowych typu „Shahed”.

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