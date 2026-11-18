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Португалія не планує передавати Україні винищувачі F-16, оскільки ці літаки необхідні для захисту власного повітряного простору та морських територій. Водночас Лісабон готовий розглянути можливість подальшої підготовки українських пілотів і постачання боєприпасів для цих літаків.

За словами очільника португальського МЗС, передача винищувачів F-16 Україні наразі не розглядається. Ці літаки потрібні самій Португалії для забезпечення оборони, зокрема контролю над повітряним простором і морськими територіями.

Водночас питання військової підготовки українських пілотів може бути предметом окремих домовленостей.

Ранжел нагадав, що раніше португальські команди вже навчали українських військових експлуатації винищувачів F-16. Тому, на його думку, співпрацю в цьому напрямку можна продовжити.

Міністр планує обговорити можливості такої допомоги з Міністерством оборони Португалії. Саме це відомство та збройні сили країни мають повноваження ухвалювати відповідні рішення.

«Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку», — додав Паулу Ранжел.

Щодо можливості передати Україні самі літаки міністр закордонних справ висловився однозначно. За його словами, Португалія не може відмовитися від винищувачів, оскільки вони потрібні для захисту власної території.

Ранжел пояснив, що португальський повітряний простір є дуже великим і охоплює не лише сухопутну територію, а й морські простори.

Отже, Португалія виключає передачу Україні F-16, але допускає інші формати підтримки, зокрема навчання українських пілотів та можливе забезпечення боєприпасами для винищувачів.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел.

Під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

Україна розраховує отримати перші шведські винищувачі Gripen у січні-лютому 2027 року. Зокрема, ці літаки планують використовувати для знищення російських ударних безпілотників типу «Шахед».

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