Portugalia nie planuje przekazać Ukrainie myśliwców F-16, ponieważ samoloty te są niezbędne do ochrony własnej przestrzeni powietrznej i terytoriów morskich. Jednocześnie Lizbona jest gotowa rozważyć możliwość dalszego szkolenia ukraińskich pilotów oraz dostaw amunicji do tych samolotów.

Według szefa portugalskiego MSZ przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 nie jest obecnie rozważane. Samoloty te są potrzebne samej Portugalii do zapewnienia obrony, w szczególności kontroli nad przestrzenią powietrzną i terytoriami morskimi.

Jednocześnie kwestia szkolenia wojskowego ukraińskich pilotów może być przedmiotem odrębnych porozumień.

Rangel przypomniał, że już wcześniej portugalskie zespoły szkoliły ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi myśliwców F-16. Dlatego jego zdaniem współpracę w tym zakresie można kontynuować.

Minister planuje omówić możliwości udzielenia takiej pomocy z Ministerstwem Obrony Portugalii. To właśnie ta instytucja oraz siły zbrojne kraju mają uprawnienia do podejmowania odpowiednich decyzji.

„Należy również rozważyć kwestię amunicji wykorzystywanej w samolotach F-16 oraz ustalić, czy możliwa jest współpraca w tym zakresie” – dodał Paulo Rangel.

Jeśli chodzi o możliwość przekazania Ukrainie samych samolotów, minister spraw zagranicznych wypowiedział się jednoznacznie. Według niego Portugalia nie może zrezygnować z myśliwców, ponieważ są one niezbędne do ochrony własnego terytorium.

Rangel wyjaśnił, że portugalska przestrzeń powietrzna jest bardzo rozległa i obejmuje nie tylko terytorium lądowe, ale także obszary morskie.

W związku z tym Portugalia wyklucza przekazanie Ukrainie samolotów F-16, ale dopuszcza inne formy wsparcia, w szczególności szkolenie ukraińskich pilotów oraz ewentualne dostarczenie amunicji do myśliwców.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel.

Podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

Ukraina liczy na otrzymanie pierwszych szwedzkich myśliwców Gripen w styczniu–lutym 2027 roku. Samoloty te mają być wykorzystywane w szczególności do niszczenia rosyjskich dronów uderzeniowych typu „Shahed”.

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