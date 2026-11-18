葡萄牙不打算向乌克兰移交F-16战斗机，因为这些战机对于保卫本国领空和领海至关重要。与此同时，里斯本方面愿意考虑进一步培训乌克兰飞行员以及为这些战机提供弹药的可能性。

据葡萄牙外交部长称，目前尚未考虑向乌克兰移交F-16战斗机。葡萄牙自身需要这些战机来保障国防，特别是对领空和领海的控制。

不过，关于乌克兰飞行员的军事培训问题，可以作为单独协议的议题。

兰热尔指出，此前葡萄牙团队曾培训过乌克兰军人操作F-16战斗机。因此，他认为可以在这一领域继续开展合作。

该部长计划与葡萄牙国防部商讨此类援助的可能性。正是该部及该国武装部队有权作出相关决定。

“此外，还需要考虑F-16所使用的弹药问题，以确定在此方向上是否可能开展合作，”保罗·兰热尔补充道。

关于向乌克兰移交战机本身的可能性，外交部长给出了明确表态。他表示，葡萄牙无法放弃这些战斗机，因为它们是保卫本国领土所必需的。

兰热尔解释说，葡萄牙的领空非常广阔，不仅涵盖陆地领土，还包括海域。

因此，葡萄牙排除了向乌克兰移交F-16战机的可能性，但允许采取其他形式的支持，特别是培训乌克兰飞行员以及可能为战斗机提供弹药。

葡萄牙外交部长保罗·兰热尔发表了上述声明。

在“拉姆施泰因”框架下举行的第37次乌克兰国防联络小组会议的在线发言中，总统沃洛迪米尔·泽连斯基呼吁盟友通过提供额外战机来加强乌克兰武装部队空军。

乌克兰预计将于2027年1月至2月接收首批瑞典“ Gripen”战斗机。具体而言，计划将这些战机用于摧毁俄罗斯沙赫德型攻击无人机。

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