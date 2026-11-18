Португалия не планирует передавать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты необходимы для защиты собственного воздушного пространства и морских территорий. В то же время Лиссабон готов рассмотреть возможность дальнейшей подготовки украинских пилотов и поставок боеприпасов для этих самолетов.

По словам главы португальского МИД, передача истребителей F-16 Украине в настоящее время не рассматривается. Эти самолеты нужны самой Португалии для обеспечения обороны, в частности контроля над воздушным пространством и морскими территориями.

В то же время вопрос военной подготовки украинских пилотов может стать предметом отдельных договоренностей.

Ранжел напомнил, что ранее португальские команды уже обучали украинских военных эксплуатации истребителей F-16. Поэтому, по его мнению, сотрудничество в этом направлении можно продолжить.

Министр планирует обсудить возможности такой помощи с Министерством обороны Португалии. Именно это ведомство и вооруженные силы страны уполномочены принимать соответствующие решения.

«Также нужно рассмотреть вопрос о боеприпасах, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении», — добавил Паулу Ранжел.

Что касается возможности передачи Украине самих самолетов, министр иностранных дел высказался однозначно. По его словам, Португалия не может отказаться от истребителей, поскольку они необходимы для защиты собственной территории.

Ранжел пояснил, что португальское воздушное пространство очень обширно и охватывает не только сухопутную территорию, но и морские пространства.

Таким образом, Португалия исключает передачу Украине F-16, но допускает другие форматы поддержки, в частности обучение украинских пилотов и возможное обеспечение боеприпасами для истребителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.

Во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в январе-феврале 2027 года. В частности, эти самолеты планируется использовать для уничтожения российских ударных беспилотников типа «Шахед».

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