Португалія виділить Україні 1,8 млн євро на підтримку енергетики
Із цієї суми 1 млн євро спрямують на закупівлю енергетичного обладнання через механізми ООН, ще 800 тисяч євро — до Фонду підтримки енергетики України.
За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, допомога дозволить поповнити резерви обладнання та пришвидшити відновлювальні роботи.
Також Шмигаль і міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел обговорили поглиблення енергетичної співпраці, зокрема можливість використання обладнання виведених з експлуатації теплових електростанцій.
Джерело: Денис Шмигаль.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.
Португалія не планує передаватиУкраїні винищувачі F-16, оскільки ці літаки необхідні для захисту власного повітряного простору та морських територій. Водночас Лісабон готовий розглянути можливість подальшої підготовки українських пілотів і постачання боєприпасів для цих літаків.
Португалія не буде перешкоджати використанню заморожених російських активів для фінансування України, якщо країни Європейського Союзу досягнуть спільної позиції щодо цього питання.