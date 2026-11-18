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Із цієї суми 1 млн євро спрямують на закупівлю енергетичного обладнання через механізми ООН, ще 800 тисяч євро — до Фонду підтримки енергетики України.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, допомога дозволить поповнити резерви обладнання та пришвидшити відновлювальні роботи.

Також Шмигаль і міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел обговорили поглиблення енергетичної співпраці, зокрема можливість використання обладнання виведених з експлуатації теплових електростанцій.

Джерело: Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

Португалія не планує передаватиУкраїні винищувачі F-16, оскільки ці літаки необхідні для захисту власного повітряного простору та морських територій. Водночас Лісабон готовий розглянути можливість подальшої підготовки українських пілотів і постачання боєприпасів для цих літаків.

Португалія не буде перешкоджати використанню заморожених російських активів для фінансування України, якщо країни Європейського Союзу досягнуть спільної позиції щодо цього питання.

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