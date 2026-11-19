19 листопада 2026 року команда застосунку «Повітряна тривога» повідомила про новий спосіб підтвердження особи для перегляду інформації про повітряні цілі. Тепер користувачі можуть пройти перевірку не лише через «Дія.Підпис», а й за допомогою електронної пошти та сервісу «Дія.Антибот». Для цього не потрібно накладати електронний підпис.

У застосунку «Повітряна тривога» розширили способи авторизації для користувачів, які хочуть переглядати інформацію про рух повітряних цілей. Раніше для цього потрібно було підтвердити особу через «Дія.Підпис». Тепер доступний ще один варіант — перевірка за допомогою сервісу «Дія.Антибот».

Про оновлення повідомила пресслужба застосунку у своєму Telegram-каналі 19 листопада. Новий спосіб має спростити підтвердження особи для тих, хто хоче користуватися картою повітряних цілей, але не бажає або не може накладати електронний підпис.

Що таке «Дія.Антибот» і як він працює

«Дія.Антибот» — це інструмент, який перевіряє, чи встановлений застосунок «Дія» на пристрої користувача. Він також допомагає відрізняти звичайних людей від автоматизованих програм, які можуть надсилати запити до сервісу. Головна відмінність нового способу — відсутність потреби використовувати «Дія.Підпис». Користувач підтверджує свою особу через «Дію», але не повинен створювати електронний підпис або підписувати будь-які документи.

Для входу потрібно скористатися обліковим записом Google або Apple. Після цього система автоматично перенаправить користувача до застосунку «Дія», де відбудеться перевірка. Якщо вона пройде успішно, людина повернеться до «Повітряної тривоги» й отримає доступ до інформації про повітряні цілі.

Як пройти авторизацію через «Дія.Антибот»

Щоб скористатися новим способом, потрібно виконати кілька кроків:

Відкрити застосунок «Повітряна тривога» та перейти на карту. Натиснути на іконку шахеда у верхній частині екрана. Серед способів входу вибрати авторизацію через електронну пошту. Увійти за допомогою облікового запису Google або Apple. Підтвердити авторизацію в застосунку «Дія». Система автоматично відкриє потрібний сервіс для перевірки. Після успішного підтвердження користувач повернеться до «Повітряної тривоги» та зможе переглядати інформацію про повітряні цілі.

Додаткові пояснення щодо роботи сервісу можна знайти на офіційному сайті «Дії». Важливо, що новий спосіб не скасовує попередній: користувачі й надалі можуть підтверджувати особу через «Дія.Підпис».

Чому для перегляду повітряних цілей потрібна авторизація

Обов’язкову перевірку особи для доступу до інформації про переміщення повітряних цілей запровадили на вимогу Повітряних сил ЗСУ. Йдеться про чутливі дані, які не повинні бути доступними всім без обмежень.

Таке правило має зменшити ризик того, що інформацію про повітряну обстановку використовуватимуть сторонні особи або автоматизовані системи. Зокрема, йдеться про дані, які можуть становити інтерес для російських військових. У команді застосунку наголошують, що доступ до цієї інформації мають отримувати лише користувачі, які пройшли перевірку. Тому авторизація залишається обов’язковою незалежно від обраного способу входу.

Водночас важливо пам’ятати, що карта повітряних цілей — це додаткова інформація, а не заміна офіційних повідомлень про повітряну тривогу. Під час загрози потрібно орієнтуватися на сигнали оповіщення та своєчасно переходити в укриття.

Після кібератаки 1 листопада розробники повністю відновили роботу застосунку та посилили його захист. Відстежувати рух повітряних цілей на карті тепер можна лише після авторизації через «Дію».

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