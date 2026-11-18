В Ровенской области предстанет перед судом 38-летний житель Ровенского района, которого обвиняют в растлении двух малолетних девочек, изготовлении и распространении порнографических материалов, а также в хранении детской порнографии. Прокуроры Здолбуновской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд.

По данным следствия, мужчина общался с детьми через Telegram. 12-летней девочке он отправлял свои порнографические фото и видео, на которых демонстрировал обнаженные половые органы и совершал действия сексуального характера. Также обвиняемый отправлял ей сообщения сексуального содержания.

С другой девочкой, которой исполнилось 10 лет, мужчина общался во время видеозвонков. Во время них он демонстрировал себя обнаженным и побуждал ребенка обнажаться перед камерой.

Кроме того, в его телефоне обнаружили файлы с признаками детской порнографии, к которым он получил доступ через Telegram и хранил без цели распространения.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон с соответствующими материалами.

Действия обвиняемого квалифицированы как развратные действия в отношении малолетних, изготовление и распространение порнографической продукции, получение доступа к детской порнографии и её хранение без цели распространения, а также изготовление и хранение с целью распространения изображений порнографического характера.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура. Фото, видео: киевлянин развращал детей и продавал порнографию за границу. В Киеве мужчина развращал несовершеннолетних, обещая подарки.

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