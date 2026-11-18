В Кропивницком следственном изоляторе 29 человек выразили желание подписать контракты и пройти военную службу в Вооруженных силах Украины. Этот вопрос обсудили на специальном совещании с участием представителей прокуратуры, пенитенциарной системы и областного ТЦК и СП.

Совещание прошло под председательством заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры Исы Танривердиева. Участники встречи сосредоточились на алгоритме дальнейших действий, в частности на передаче обращений осужденных и подозреваемых прокурорам, организации прохождения военно-врачебной комиссии и тщательной проверке наличия законных оснований для обращения в суд.

В случае подтверждения всех законных оснований прокурор имеет право подать соответствующее ходатайство в суд об отмене меры пресечения в целях прохождения военной службы. Окончательное решение по этому вопросу принимает следственный судья или суд.

Источник: Кировоградская областная прокуратура.

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