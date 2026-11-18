W areszcie śledczym w Kropywnickim 29 osób wyraziło chęć podpisania umów i odbycia służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Kwestia ta została omówiona podczas specjalnego posiedzenia z udziałem przedstawicieli prokuratury, systemu penitencjarnego oraz obwodowego Komitetu ds. Rekrutacji i Służby Wojskowej.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem zastępcy szefa prokuratury obwodowej w Kirowogradzie, Isy Tanryverdijewa. Uczestnicy spotkania skupili się na planie dalszych działań, w szczególności na przekazywaniu prokuratorom wniosków skazanych i podejrzanych, organizacji badań przez komisję wojskowo-lekarską oraz dokładnej weryfikacji istnienia podstaw prawnych do zwrócenia się do sądu.

W przypadku potwierdzenia wszystkich podstaw prawnych prokurator ma prawo złożyć do sądu odpowiedni wniosek o uchylenie środka zabezpieczającego w celu odbycia służby wojskowej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia śledczy lub sąd.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Kirowogradzie.

Byłe osadzone, które zdecydowały się wstąpić do brygady marines, przechodzą szkolenie. Siły obronne pokazały, jak przebiega ten proces.

Prawo umożliwia osadzonym kobietom wstąpienie do Sił Zbrojnych, jednak jak dotąd nie odnotowano takich przypadków. Ponadto, jak poinformował minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Malyuska, w ukraińskiej armii nie ma obecnie zapotrzebowania na mobilizację kobiet.

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