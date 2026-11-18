Сейсмические волны от ночного землетрясения магнитудой 5,3 в Румынии достигли территории Южно-Украинской атомной электростанции, однако угрозы для зданий, сооружений и безопасной работы энергообъекта не возникло.

Подземные толчки произошли в ночь на 18 ноября 2026 года и ощущались в ряде регионов Украины. Расчетное сейсмическое воздействие непосредственно на площадке Южно-Украинской АЭС составило I–II балла, что по шкале интенсивности соответствует едва ощутимым колебаниям.

Все атомные электростанции Украины оснащены специальными системами мониторинга, которые автоматически фиксируют толчки земной коры. Сейсмическую активность в районах расположения энергоблоков в режиме реального времени отслеживает Главный центр специального контроля.

Источник: НАЭК «Энергоатом».

В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались также в различных регионах Украины — от Киева до южных и центральных областей.

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