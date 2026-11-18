Сейсмічні хвилі від нічного землетрусу магнітудою 5,3 у Румунії досягли майданчика Південноукраїнської атомної електростанції, проте загрози для будівель, споруд та безпечної роботи енергооб’єкта не виникло.

Підземні поштовхи сталися в ніч на 18 листопада 2026 року та відчувалися в низці регіонів України. Розрахунковий сейсмічний вплив безпосередньо на майданчику Південноукраїнської АЕС склав I–II бали, що за шкалою інтенсивності відповідає ледве відчутним коливанням.

Усі атомні електростанції України обладнані спеціальними системами моніторингу, які автоматично фіксують поштовхи земної кори. Сейсмічну активність у районах розташування енергоблоків у режимі реального часу відстежує Головний центр спеціального контролю.

Джерело: НАЕК «Енергоатом».

У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули також у різних регіонах України – від Києва до південних і центральних областей.

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