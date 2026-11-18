Fale sejsmiczne spowodowane nocnym trzęsieniem ziemi o magnitudzie 5,3 w Rumunii dotarły do terenu Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Jądrowej, jednak nie stanowiły one zagrożenia dla budynków, obiektów inżynieryjnych ani bezpiecznej pracy elektrowni.

Wstrząsy podziemne miały miejsce w nocy z 17 na 18 listopada 2026 roku i były odczuwalne w wielu regionach Ukrainy. Szacowany wpływ sejsmiczny bezpośrednio na terenie Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Jądrowej wyniósł I–II stopnia, co w skali intensywności odpowiada ledwo wyczuwalnym drganiom.

Wszystkie elektrownie jądrowe na Ukrainie są wyposażone w specjalne systemy monitorowania, które automatycznie rejestrują wstrząsy skorupy ziemskiej. Aktywność sejsmiczną w obszarach, w których znajdują się bloki energetyczne, śledzi w czasie rzeczywistym Główny Centrum Kontroli Specjalnej.

Źródło: NAEK „Energoatom”.

W nocy z 17 na 18 listopada w Rumunii miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3. Podziemne wstrząsy odczuwano również w różnych regionach Ukrainy – od Kijowa po południowe i centralne obwody.

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