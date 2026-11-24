Dwa uniwersytety z obwodu kijowskiego przystąpiły do programu „Zimowa rekrutacja”, który umożliwia przyszłym kandydatom odbycie kursu przygotowawczego i przygotowanie się do egzaminu NMT.

Kurs potrwa od 3 do 6 miesięcy.

Do programu dołączyły:

Uniwersytet im. Grigorija Skovorody w Perejasławiu;

Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Biało-Cerkwi.

W ramach kursu przygotowawczego będą prowadzone zajęcia z języka ukraińskiego, matematyki, historii Ukrainy oraz jednego przedmiotu do wyboru. Forma nauki — stacjonarna lub zdalna, w zależności od uczelni.

Uczestnicy studiów stacjonarnych, którzy potrzebują zakwaterowania, będą mogli otrzymać miejsce w akademiku. Dla niektórych grup przewidziano państwowy grant w wysokości do 3000 UAH miesięcznie, dodatek mieszkaniowy do 800 UAH, a także dodatkową pomoc socjalną.

Absolwenci kursu zerowego otrzymają 15 dodatkowych punktów do wyniku konkursowego podczas rekrutacji na ten sam uniwersytet na kierunki studiów objęte szczególnym wsparciem państwowym.

Źródło: Kijowska Obwodowa Administracja Państwowa

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