We wtorek, 24 listopada, Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję o zatrzymaniu Walentyny Molody, uczestniczki starć w Petropawliwskiej Borszczagowce. Kobiecie zarzuca się utrudnianie działań Sił Zbrojnych Ukrainy w warunkach stanu wojennego oraz ujawnienie informacji o lokalizacji obiektu wojskowego.

Informację tę przekazał dziennikarz serwisu hromadske Denys Bulavin z sali sądowej, zaznaczając, że podczas posiedzenia prokuratorka przedstawiła licencję placówki „Moloda-Ja”, w której Moloda figuruje jedynie jako dyrektorka, a nie jako lekarka.

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Według danych strony oskarżenia w ostatnim czasie nie wprowadzono żadnych zmian w dokumentach zezwalających, a karetka pogotowia, którą oskarżona przyjechała do Pietropawliwskiej Borszczagówki, w ogóle nie figuruje jako należąca do tej kliniki. Ponadto dziennikarze ustalili, że już w grudniu 2025 roku wszczęto postępowania karne przeciwko klinice na podstawie skarg pacjentów, u których wystąpiły powikłania po przeprowadzonych tam operacjach, jednak sama rozprawa odbywała się w atmosferze zamieszania wywołanego przez grupę wspierającą podejrzaną, która utrudniała pracę dziennikarzom, skandowała „Hańba” pod adresem sądu i groziła prokuratorce.

Źródło: wpis dziennikarza hromadske Denisa Buławina na Facebooku.

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