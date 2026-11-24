Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut obcych na środę, 25 listopada 2026 roku. Dolar amerykański i euro nadal umacniały się względem hrywny. Według danych NBU dolar amerykański będzie kosztował 45,35 UAH — o 27 kopiejek więcej niż dzień wcześniej. Kurs euro wzrośnie o 15 kopiejek — do 49,60 UAH, a kurs polskiego złotego wzrośnie o 2 kopiejki — do 11,11 UAH.

Kursy walut NBU

W środę, 25 listopada, NBU ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,35 hrywny. W porównaniu z wtorkiem, 24 listopada, amerykańska waluta podrożała o 27 kopiejek. W poprzednim dniu roboczym jej kurs wynosił 45,08 hrywny.

Euro również zyskało na wartości. Oficjalny kurs waluty europejskiej na 25 listopada wynosi 49,60 hrywny. To o 15 kopiejek więcej niż dzień wcześniej, kiedy to NBU ustalił kurs euro na poziomie 49,45 hrywny.

Jak „czarny piątek” może wpłynąć na kurs dolara

Jak powiedział w komentarzu dla RBC-Ukraina dyrektor departamentu rynków finansowych i działalności inwestycyjnej „Globus Banku” Taras Lesowy, dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynek gotówkowy walut pod koniec listopada będzie „czarny piątek”, który przypada 27 listopada.

Według bankiera sezonowe rabaty w sieciach handlowych mogą skłonić część Ukraińców do wydawania oszczędności walutowych na zakupy. Może to zwiększyć podaż gotówki walutowej na rynku i powstrzymać jej drożenie.

Ponadto pod koniec listopada może zmniejszyć się różnica między kursami kupna i sprzedaży dolara w bankach i kantorach. Jeśli wcześniej w niektórych placówkach wynosiła ona 1–1,5 hrywny, to w przyszłości spread może ulec zmniejszeniu.

Informuje o tym NBU.

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