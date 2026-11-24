Ukraina potrzebuje co najmniej 115 mld euro na przyszły rok, aby zapewnić stabilność finansową w warunkach wojny.

Obecnie Ukraina spodziewa się otrzymać od Unii Europejskiej około 90 mld euro, pozostałe 25 mld euro trzeba jeszcze pozyskać.

Według słów Zełenskiego Ukraina współpracuje z europejskimi partnerami nad zapewnieniem finansowania. Komisja Europejska zaproponowała już mechanizm pozyskiwania środków, który powinien uzyskać poparcie krajów UE.

Prezydent podkreślił, że zapewnienie finansowania pozostaje jednym z kluczowych zadań na szczeblu centralnym, ponieważ do wsparcia kraju w czasie wojny na pełną skalę potrzeba co najmniej 100 mld euro rocznie.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Ukraina otrzymała od Unii Europejskiej prawie 8 mld euro w ramach programu Ukraine Facility. Jest to największa jednorazowa transza w całej historii funkcjonowania tego programu. Środki trafiły już do budżetu państwa i zostaną przeznaczone na wsparcie stabilności finansowej kraju w warunkach wojny na pełną skalę. Łącznie od początku 2026 roku Unia Europejska przekazała Ukrainie 13,57 mld euro.

Ukraina otrzymała od UE nową transzę w wysokości 3,47 mld euro.

Pierwsza transza kredytu UE dla Ukrainy w wysokości 5,9 mld euro zostanie przeznaczona na drony.

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