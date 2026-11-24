Два университета Киевской области присоединились к программе «Зимний вступительный», которая позволяет будущим абитуриентам пройти подготовительный курс и подготовиться к НМТ.

Обучение продлится от 3 до 6 месяцев.

К программе присоединились:

Университет Григория Сковороды в Переяславе;

Белоцерковский национальный аграрный университет.

На нулевом курсе будут преподавать украинский язык, математику, историю Украины и ещё один предмет на выбор. Форма обучения — дневная или дистанционная, в зависимости от университета.

Участники дневной формы обучения, нуждающиеся в жилье, смогут получить место в общежитии. Для отдельных категорий предусмотрены государственный грант до 3000 грн в месяц, компенсация за проживание до 800 грн, а также дополнительная потребительская помощь.

Выпускники нулевого курса получат 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при поступлении в тот же университет на специальности с особой государственной поддержкой.

Источник: Киевская областная государственная администрация

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