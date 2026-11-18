在罗夫诺州，一名38岁的罗夫诺区居民将接受审判，他被指控猥亵两名未成年女孩、制作和传播色情材料，以及持有儿童色情内容。 兹多尔布尼夫地区检察院的检察官已将起诉书移送至法院。

据调查显示，该男子通过Telegram与儿童联系。他向一名12岁女童发送了自己的色情照片和视频，其中展示其裸露的生殖器并实施了性行为。 此外，被告还向该女童发送了带有性内容的讯息。

与另一名年仅10岁的女童，该男子通过视频通话进行交流。通话期间，他展示自己裸体的样子，并诱使该儿童在镜头前裸露身体。

此外，在其手机中还发现了具有儿童色情特征的文件，这些文件是他通过Telegram获取的，且并非出于传播目的而保存。

在对该男子住所进行搜查时，执法人员查获了一部存有相关材料的手机。

被告的行为被定性为猥亵未成年人、制作和传播色情制品、获取儿童色情内容并以非传播为目的进行存储， 以及以传播为目的制作和存储色情图像。

关注我们在