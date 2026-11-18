В городе Сторожинец Черновицкой области 11-летний школьник получил тяжелую травму руки в результате неосторожного обращения с пиротехникой.

Несчастный случай произошел 17 ноября 2026 года на территории заброшенного здания, где двое подростков взорвали петарду. В результате взрыва у одного из мальчиков травматически ампутировали два пальца на руке, после чего медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений).

Правоохранители напомнили, что в Украине действует запрет на продажу и использование большинства видов пиротехнических средств, а ответственность за подобные нарушения со стороны несовершеннолетних несут их родители. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей им грозит административный штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Источник: ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

В Виннице на территории детского сада произошел взрыв, пострадали несколько детей. Причиной взрыва в детском саду №7 в Виннице стала самодельная петарда.

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