W miejscowości Storożyniec w obwodzie czerniowickim 11-letni uczeń doznał poważnego urazu ręki w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi.

Do wypadku doszło 17 listopada 2026 roku na terenie opuszczonego budynku, gdzie dwóch nastolatków odpaliło petardę. W wyniku wybuchu jeden z chłopców doznał urazowej amputacji dwóch palców u ręki, po czym ratownicy medyczni przewieźli poszkodowanego do szpitala.

W związku z tym śledczy wszczęli postępowanie karne na podstawie artykułu 128 Kodeksu karnego Ukrainy (nieostrożne spowodowanie ciężkiego lub średnio ciężkiego uszkodzenia ciała).

Funkcjonariusze organów ścigania przypomnieli, że na Ukrainie obowiązuje zakaz sprzedaży i używania większości rodzajów środków pirotechnicznych, a odpowiedzialność za tego typu wykroczenia popełnione przez nieletnich ponoszą ich rodzice. Za niewypełnienie obowiązków wychowawczych grozi im grzywna administracyjna w wysokości od 850 do 1700 hrywien.

Źródło: Główny Zarząd Policji Narodowej w obwodzie czerniowickim.

W Winnicy na terenie przedszkola doszło do wybuchu, w wyniku którego rannych zostało kilka dzieci. Przyczyną wybuchu w przedszkolu nr 7 w Winnicy była domowej roboty petarda.

Czytaj nas na