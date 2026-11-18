Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zorganizowanie w Berlinie kolejnych spotkań dotyczących pokojowego rozwiązania konfliktu zbrojnego, z udziałem przedstawicieli prezydenta USA Donalda Trumpa. W rozmowach mają wziąć udział zespoły negocjacyjne, a także przywódcy krajów Koalicji Chętnych. Według Zełenskiego strona amerykańska popiera pełnoprawny udział Europy w procesie negocjacyjnym dotyczącym zakończenia wojny.

Jak poinformował Zełenski, przedstawiciele prezydenta USA przybędą do Berlina następnego dnia. Ukraina liczy, że nowe rozmowy na szczeblu zespołów negocjacyjnych i przywódców Koalicji Chętnych przyniosą konkretne rezultaty.

Prezydent podkreślił również, że Ukraina konsekwentnie opowiada się za pełnoprawnym udziałem krajów europejskich w procesie negocjacyjnym. Jak powiedział, strona amerykańska obecnie również popiera takie podejście.

„Ukraina zawsze opowiadała się za pełnoprawną obecnością Europy w tym procesie, a strona amerykańska obecnie również to popiera” – zaznaczył Zełenski.

Głowa państwa dodała, że strona ukraińska robi wszystko, co konieczne, aby przyszłe spotkania przyniosły rezultaty.

Głowa państwa poinformowała o tym po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangelem.

Zelenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

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