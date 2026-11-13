В Ивано-Франковске объявили о подозрении врачу, который брал взятки за операции и эндопротезы

В Ивано-Франковске разоблачили ещё одного фигуранта дела о махинациях с медицинскими услугами в городской больнице. Заведующего травматологическим отделением подозревают в фальсификации данных о сложных ортопедических операциях, за которые медучреждение получало компенсации из государственного бюджета. Общая сумма необоснованно перечисленных средств превысила 2,1 млн грн.

О подозрении должностному лицу объявили 10 ноября.

По версии следствия, он действовал в сговоре с директором медицинского учреждения.

По данным следствия, заведующий отделением вместе с подчиненными врачами систематически вносил в информационную систему «Medics» ложные сведения о сложности хирургических вмешательств.

Речь идет об операциях по замене суставов нижних конечностей. Фактически пациентам проводили более простую операцию на одном суставе, тогда как в документах указывали протезирование сразу двух суставов.

Поскольку тариф на более сложные медицинские услуги значительно выше, больница получала от государства более высокие компенсации, чем должна была бы получить за фактически выполненные вмешательства.

В период с октября 2023 года по январь 2025 года в медицинском учреждении документально оформили сложные ортопедические операции для 95 пациентов. При этом недостоверные данные в отношении 57 из них непосредственно внес в систему заведующий травматологическим отделением.

Директор больницы, по версии правоохранителей, утверждала сфальсифицированные отчеты и направляла их в Национальную службу здравоохранения Украины для получения оплаты.

Отдельно следствие установило нарушения, касающиеся обеспечения пациентов искусственными имплантатами.

Согласно правилам программы медицинских гарантий, для получения государственных компенсаций больница должна была самостоятельно обеспечивать пациентов эндопротезами. Однако необходимых искусственных имплантатов на балансе медучреждения не было — их пациенты приобретали за свой счет.

В результате описанных махинаций на счет больницы из государственного бюджета безосновательно перечислили более 2,1 млн грн.

Должностному лицу инкриминируют два уголовных правонарушения:

Часть 2 статьи 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, повлекшее тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов.

Часть 3 статьи 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ней.

12 ноября 2026 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 266 тыс. грн.

Схему по присвоению государственных средств раскрыли еще в мае 2026 года. Тогда прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о подозрении директору медицинского учреждения по факту злоупотребления служебным положением по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой махинации.

Расследование проводят следователи СУ ГУНП в Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

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