伊万诺-弗兰科夫斯克市对一名因在手术和人工关节置换中收受贿赂的医生提出了指控

在伊万诺-弗兰科夫斯克，又有一名涉嫌参与市立医院医疗服务欺诈案的涉案人员被查获。 该医院创伤科主任涉嫌伪造复杂骨科手术的数据，而该医疗机构正是凭借这些数据从国家预算中获得了补偿。无理划拨的资金总额超过210万格里夫纳。

11月10日，该官员被正式告知了涉嫌犯罪的事实。

据调查称，他与该医疗机构院长存在串通行为。

据调查显示，该科室主任与下属医生系统性地向“Medics”信息系统输入了关于手术复杂程度的虚假信息。

具体涉及下肢关节置换手术。实际上，患者仅接受了单关节的简单手术，而文件中却记载为同时进行了双关节置换。

由于复杂医疗服务的收费标准显著更高，该医院从国家获得的补偿金额，远高于其实际实施手术应得的金额。

在2023年10月至2025年1月期间，该医疗机构为95名患者办理了复杂骨科手术的文书手续。其中，关于57名患者的虚假数据是由创伤科主任直接录入系统的。

据执法部门称，该医院院长批准了这些伪造的报告，并将其提交给乌克兰国家卫生局以获取报销款。

此外，调查还查明了该院在为患者提供人工植入物方面存在违规行为。

根据医疗保障计划的规定，医院若要获得国家补偿，必须自行向患者提供人工关节。然而，该医疗机构账面上并没有所需的人工植入物——这些植入物均由患者自费购买。

由于上述欺诈行为，国家预算无端向该医院账户多拨付了超过210万格里夫纳。

该官员被指控犯有两项刑事罪行：

《乌克兰刑法典》第364条第2款 ——滥用职权为法人谋取不正当利益，导致对受法律保护的国家利益造成严重后果。

《乌克兰刑法典》第362条第3款——有权访问自动化系统信息的人员擅自更改该系统中的信息。

2026年11月12日，法院对嫌疑人采取了26.6万格里夫纳保释金的预防措施。

这起挪用国家资金的骗局早在2026年5月就被揭发。 当时，伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院的检察官以涉嫌违反《乌克兰刑法典》第364条第2款滥用职权为由，向该医疗机构负责人发出嫌疑通知。

目前，庭前调查仍在进行中。执法部门正在查明可能涉案的其他人员。

调查工作由伊万诺-弗兰科夫斯克州警察总局调查局负责，并在伊万诺-弗兰科夫斯克州战略调查局和伊万诺-弗兰科夫斯克州安全局的支持下进行。

根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被推定为无罪。

伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院通报了这一消息。

此前，在特尔诺皮尔，法院就一名一岁半男童在牙科治疗过程中死亡一案，对该地区儿童临床医院的两名医生作出了判决。这起悲剧发生于2023年11月。 该儿童在接受全身麻醉下的常规龋齿治疗过程中死亡。

在特尔诺皮尔，一名女医生因该儿童死亡事件被通报涉嫌犯罪。

执法部门公布了该男童在牙科治疗期间死亡的初步原因

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