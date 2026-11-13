W Iwano-Frankiwsku postawiono zarzuty lekarzowi, który przyjmował łapówki za operacje i endoprotezy

W Iwano-Frankiwsku zdemaskowano kolejną osobę zamieszaną w sprawę nadużyć związanych z usługami medycznymi w szpitalu miejskim. Kierownik oddziału traumatologii jest podejrzany o fałszowanie danych dotyczących skomplikowanych operacji ortopedycznych, za które placówka medyczna otrzymywała rekompensaty z budżetu państwa. Łączna kwota bezpodstawnie wypłaconych środków przekroczyła 2,1 mln hrywien.

O podejrzeniu poinformowano urzędnika 10 listopada.

Według wersji śledztwa działał on w zmowie z dyrektorką placówki medycznej.

Zgodnie z danymi śledztwa kierownik oddziału wraz z podległymi mu lekarzami systematycznie wprowadzał do systemu informatycznego „Medics” nieprawdziwe informacje dotyczące stopnia złożoności zabiegów chirurgicznych.

Chodzi o operacje wymiany stawów kończyn dolnych. W rzeczywistości pacjenci poddawani byli prostszej operacji jednego stawu, podczas gdy w dokumentach odnotowywano wszczepienie protezy od razu dwóch stawów.

Ponieważ stawka za bardziej skomplikowane usługi medyczne jest znacznie wyższa, szpital otrzymywał od państwa wyższe rekompensaty niż te, które przysługiwałyby mu za faktycznie przeprowadzone zabiegi.

W okresie od października 2023 r. do stycznia 2025 r. w placówce medycznej udokumentowano skomplikowane operacje ortopedyczne u 95 pacjentów. Przy czym nieprawdziwe dane dotyczące 57 z nich wprowadził bezpośrednio do systemu kierownik oddziału traumatologii.

Dyrektorka szpitala, według wersji organów ścigania, zatwierdzała sfałszowane raporty i przesyłała je do Narodowej Służby Zdrowia Ukrainy w celu uzyskania płatności.

Osobno śledztwo wykazało naruszenia dotyczące zapewniania pacjentom implantów sztucznych.

Zgodnie z zasadami programu gwarancji medycznych, aby uzyskać państwowe rekompensaty, szpital miał samodzielnie zapewniać pacjentom endoprotezy. Jednak w ewidencji placówki nie było niezbędnych implantów – pacjenci kupowali je na własny koszt.

W wyniku opisanych machinacji na konto szpitala z budżetu państwa bezpodstawnie przelano ponad 2,1 mln hrywien.

Urzędnikowi zarzuca się popełnienie dwóch przestępstw:

część 2 artykułu 364 Kodeksu Karnego Ukrainy – nadużycie stanowiska służbowego w celu uzyskania bezprawnej korzyści dla osoby prawnej, co spowodowało poważne konsekwencje dla chronionych prawem interesów państwowych;

Ustęp 3 artykułu 362 Kodeksu Karnego Ukrainy — nieuprawniona zmiana informacji w systemach zautomatyzowanych przez osobę posiadającą do nich dostęp.

12 listopada 2026 r. sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 266 tys. hrywien.

Schemat sprzeniewierzenia środków państwowych ujawniono już w maju 2026 roku. Wówczas prokuratorzy z prokuratury obwodowej w Iwano-Frankiwsku postawili zarzuty dyrektorce placówki medycznej w związku z nadużyciem stanowiska służbowego na podstawie części 2 art. 364 Kodeksu karnego Ukrainy.

Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe. Organy ścigania ustalają tożsamość innych osób, które mogą być zamieszane w tę sprawę.

Śledztwo prowadzą śledczy Głównego Zarządu Policji w obwodzie iwano-frankowskim przy wsparciu operacyjnym Zarządu Śledztw Strategicznych w obwodzie iwano-frankowskim oraz Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie iwano-frankowskim.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku.

Wcześniej w Ternopilu sąd wydał wyrok wobec dwóch lekarzy z obwodowego szpitala dziecięcego w sprawie śmierci półtorarocznego chłopca podczas leczenia stomatologicznego. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Dziecko zmarło podczas planowego leczenia próchnicy, które przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym.

W Ternopilu lekarzom postawiono zarzuty w związku ze śmiercią dziecka.

Organy ścigania podały wstępną przyczynę śmierci chłopca podczas leczenia zębów

Czytaj nas na