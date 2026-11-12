利沃夫首次为一名患有罕见疾病马德隆病的患者进行了手术

在利沃夫，医生分几个阶段为一名患有罕见马德隆病（Madelung's disease）的33岁男子进行了手术。 由于颈部和领口区域脂肪组织异常增生，患者行动、进食、咀嚼和睡眠都变得十分困难。

医学文献记载，全球范围内该疾病的确诊病例约有600例。

圣潘泰莱蒙医院的专家们是首次遇到此类病例。利沃夫市议会已通报了这一罕见病例。

这名服刑人员于2022年首次察觉到症状，表现为脂肪组织的异常增生。起初病变出现在颈部，随后蔓延至面部、肩带、手臂和腹部。

随着时间推移，脂肪肿块不断增大，以至于患者难以转动头部、咀嚼食物和入睡。

医生诊断为马德隆病——这是一种罕见疾病，其特征是皮下脂肪组织不均匀增生，形成巨大的肿瘤样结节。 脂肪最常积聚在颈部周围、后脑勺和肩膀处，形成类似于巨大脂肪领或脂肪隆起的肿块。

据国外医学刊物报道，全球已记录约600例马德隆病病例。但实际上，被确诊的患者数量可能远不止于此。

已知的风险因素包括长期酗酒、基因突变、代谢紊乱以及长期压力。据医生推测，长期压力可能是导致该患者患病的原因之一。

参与该男子治疗的包括隶属于监狱系统的利沃夫第19医院专家，以及第一医疗联合体圣潘泰莱蒙医院头颈中心主任奥列格·科夫图尼亚克及其团队。

据悉，在超过35年的行医生涯中，这位利沃夫顶尖的颌面外科医生首次遇到需要为马德隆病患者切除脂肪增生的情况。

治疗分几个阶段进行。在第一次手术中，外科医生切除了颈部前部和面部区域的脂肪增生。术后，患者感到症状明显缓解，活动也更加自如。

在第二阶段，医务人员对颈部后侧进行了手术。他们切除了超过一公斤的皮下脂肪沉积，并切除了多余的松弛皮肤。两次手术均未出现并发症。

奥列格·科夫图尼亚克解释说，治疗该疾病的主要方法之一是脂肪瘤切除术——即通过手术切除肿瘤状的脂肪增生。 然而，鉴于该患者颈部前部和后部存在显著畸形，手术不得不分几个阶段进行。

“主要治疗方法之一是脂肪切除术，即切除肿瘤样增生。我们的患者**颈部前部和后部存在显著变形，因此我们决定分阶段进行手术。 我们也进行过更复杂的手术，但这种手术有其特殊性。如果切除过多的皮下脂肪组织，皮肤可能会坏死，因为皮瓣的血管会受到损伤。因此，手术必须在临界点上进行：必须保留一定厚度的脂肪层。 此外，由于神经支配和血液供应的特殊性，颈部和面部是最复杂的区域，”奥列格·科夫图尼亚克指出。

患者本人也谈到了治疗效果以及身体状况的改善。

“我接受了一次大手术，术后呼吸、咀嚼以及整体生活都变得轻松多了。我非常满意，”这位男子说道。

利沃夫市议会通报了这一特殊病例。

此前，在以M.I.皮罗戈夫命名的文尼察州立临床医院，医务人员为一名军人实施了复杂的重建手术，该军人因俄罗斯无人机袭击而遭受了严重的开放性碎裂性骨折。 医生们竭尽全力为这位捍卫者保住了肢体。

在利沃夫州，一名患有心脏疾病的患者接受了一次独特的微创手术。

此前在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅市民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处储油罐的袭击中，身体约50%的体表面积遭受烧伤。

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