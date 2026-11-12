We Lwowie po raz pierwszy przeprowadzono operację pacjenta cierpiącego na rzadką chorobę Madelunga

We Lwowie lekarze przeprowadzili w kilku etapach operację 33-letniego mężczyzny cierpiącego na rzadką chorobę Madelunga. Z powodu nieprawidłowego rozrostu tkanki tłuszczowej w okolicy szyi i kołnierza pacjent miał trudności z poruszaniem się, jedzeniem, żuciem i spaniem.

W literaturze medycznej opisano około 600 odnotowanych przypadków tej choroby na całym świecie.

Specjaliści ze szpitala św. Panteleimona zetknęli się z tą chorobą po raz pierwszy. O tym niezwykłym przypadku poinformowano Radę Miasta Lwowa.

Pierwsze objawy mężczyzna odbywający karę zauważył w 2022 roku. Objawiały się one nietypowym rozrostem tkanki tłuszczowej. Początkowo zmiany pojawiły się na szyi, a następnie na twarzy, obręczy barkowej, rękach i brzuchu.

Z czasem narośla tłuszczowe powiększyły się tak bardzo, że pacjentowi trudno było obracać głowę, żuć i spać.

Lekarze zdiagnozowali chorobę Madelung – rzadką chorobę, w której podskórna tkanka tłuszczowa rozrasta się nierównomiernie i tworzy duże guzkowate narośla. Najczęściej tłuszcz gromadzi się wokół szyi, na karku i ramionach, tworząc formację przypominającą duży kołnierz tłuszczowy lub garb.

Według danych zagranicznych czasopism medycznych na świecie opisano około 600 przypadków choroby Madelung. Jednocześnie rzeczywista liczba osób z tą diagnozą może być znacznie większa.

Wśród czynników ryzyka wymienia się przewlekłe nadużywanie alkoholu, mutacje genetyczne, zaburzenia metaboliczne oraz długotrwały stres. Zdaniem lekarzy ten ostatni mógł być jednym z czynników rozwoju choroby u tego pacjenta.

Do leczenia mężczyzny zaangażowano specjalistów ze szpitala nr 19 we Lwowie, podlegającego systemowi penitencjarnemu, a także kierownika Centrum Głowy i Szyi szpitala św. Panteleimona Pierwszego Związku Medycznego, Olega Kovtunyaka, oraz jego zespół.

Zaznaczono, że w ciągu ponad 35 lat praktyki czołowy chirurg szczękowo-twarzowy we Lwowie po raz pierwszy stanął przed koniecznością usunięcia rozrostów tłuszczowych u pacjenta z chorobą Madelunga.

Leczenie przeprowadzono w kilku etapach. Podczas pierwszej operacji chirurdzy usunęli narośla tłuszczowe z przedniej części szyi i twarzy. Po operacji mężczyzna odczuł znaczną ulgę i mógł swobodniej się poruszać.

W drugim etapie lekarze przeprowadzili operację tylnej części szyi. Usunęli ponad kilogram podskórnych złogów tłuszczowych, a także nadmiar rozciągniętej skóry. Oba zabiegi przebiegły bez powikłań.

Oleg Kovtunyak wyjaśnił, że jedną z podstawowych metod leczenia tej choroby jest lipektomia – chirurgiczne usunięcie guzowatych narośli tłuszczowych. Jednak w przypadku tego pacjenta operację trzeba było podzielić na kilka etapów ze względu na znaczną deformację przedniej i tylnej części szyi.

„Jedną z podstawowych metod leczenia jest lipektomia, czyli usunięcie nowotworopodobnych narośli. U naszego pacjenta występowała **znaczna deformacja przedniej i tylnej części szyi, dlatego zdecydowaliśmy się na operację etapową. Wykonujemy również bardziej skomplikowane zabiegi, ale ten ma swoje specyficzne cechy. Jeśli usunie się zbyt dużo tkanki podskórnej, skóra może ulec martwicy, ponieważ dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych płata. Dlatego trzeba balansować na granicy: należy pozostawić pewną grubość warstwy tłuszczowej. Ponadto szyja i twarz to najtrudniejszy obszar ze względu na unerwienie i ukrwienie” – zaznaczył Oleg Kovtunyak.

Sam pacjent opowiedział również o wynikach leczenia i poprawie samopoczucia.

„Przeszedłem ciężką operację, a po niej znacznie łatwiej mi się oddycha, żuje i ogólnie żyje. Jestem bardzo zadowolony” – powiedział mężczyzna.

O tym niezwykłym przypadku poinformowano w Radzie Miejskiej we Lwowie.

Wcześniej w Obwodowym Szpitalu Klinicznym im. M. I. Pirogowa w Winnicy lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację rekonstrukcyjną u żołnierza, który doznał ciężkiego otwartego złamania z odłamkami w wyniku ataku rosyjskiego drona. Lekarze dołożyli wszelkich starań, aby uratować kończynę obrońcy.

W obwodzie lwowskim przeprowadzono unikalną, małoinwazyjną operację u lekarza z wadą serca.

Wcześniej we Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

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