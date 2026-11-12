Во Львове впервые прооперировали пациента с редким заболеванием Маделунга

Во Львове врачи в несколько этапов прооперировали 33-летнего мужчину с редким заболеванием Маделунга. Из-за аномального разрастания жировой ткани в шейно-воротниковой зоне пациенту стало трудно двигаться, есть, жевать и спать.

В медицинской литературе описано около 600 зафиксированных случаев этого заболевания в мире.

Специалисты больницы Святого Пантелеймона столкнулись с ним впервые. О необычном случае сообщили во Львовском городском совете.

Первые симптомы мужчина, отбывающий наказание, заметил в 2022 году. Они проявлялись в виде нетипичного разрастания жировой ткани. Сначала изменения появились на шее, затем — на лице, плечевом поясе, руках и животе.

Со временем жировые образования увеличились настолько, что пациенту стало сложно поворачивать голову, жевать и спать.

Медики диагностировали болезнь Маделунга — редкое заболевание, при котором подкожная жировая клетчатка неравномерно разрастается и образует крупные опухолевидные узлы. Чаще всего жир накапливается вокруг шеи, на затылке и плечах, образуя образование, похожее на большой жировой воротник или горб.

По данным зарубежных медицинских изданий, в мире описано около 600 случаев болезни Маделунга. В то же время реальное количество людей с таким диагнозом может быть значительно больше.

Среди факторов риска называют хроническое злоупотребление алкоголем, генетические мутации, метаболические нарушения и длительный стресс. По предположению врачей, последний мог стать одним из факторов развития заболевания у этого пациента.

К лечению мужчины привлекли специалистов Львовской больницы №19, подчиненной пенитенциарной системе, а также руководителя Центра головы и шеи больницы святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Олега Ковтуняка и его команду.

Отмечается, что за более чем 35 лет практики ведущий челюстно-лицевой хирург Львова впервые столкнулся с необходимостью удаления жировых разрастаний у пациента с болезнью Маделунга.

Лечение проводилось в несколько этапов. Во время первого вмешательства хирурги удалили жировые разрастания с передней части шеи и лица. После операции мужчина почувствовал значительное облегчение и смог свободнее двигаться.

На втором этапе медики прооперировали заднюю часть шеи. Они удалили более килограмма подкожных жировых отложений, а также избыток растянутой кожи. Оба вмешательства прошли без осложнений.

Олег Ковтуняк пояснил, что одним из основных методов лечения этого заболевания является липектомия — хирургическое удаление опухолевидных жировых разрастаний. Однако в случае с этим пациентом операцию пришлось разделить на несколько этапов из-за значительной деформации передней и задней частей шеи.

«Одним из основных методов лечения является липектомия, то есть удаление опухолевидных разрастаний. У нашего пациента наблюдалась **значительная деформация передней и задней частей шеи, поэтому мы решили оперировать поэтапно. Мы выполняем и более сложные вмешательства, но здесь есть свои особенности. Если удалить слишком много подкожной клетчатки, кожа может омертветь, так как повреждаются сосуды лоскута. Поэтому приходится балансировать на грани: нужно оставить определенную толщину жирового слоя. К тому же шея и лицо — самый сложный участок из-за иннервации и кровоснабжения», — отметил Олег Ковтуняк.

Сам пациент также рассказал о результатах лечения и улучшении самочувствия.

«Мне провели сложную операцию, и после неё стало намного легче дышать, жевать и в целом жить. Я очень доволен», — рассказал мужчина.

Об этом необычном случае рассказали во Львовском городском совете.

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