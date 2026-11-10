乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对乌克兰最高拉达通过该法案表示欢迎，该法案使乌克兰立法与《关于在国际商业交易中打击贿赂外国公职人员公约》的规定保持一致。

该法案强化了对国际腐败行为的法律责任，也是乌克兰加入该公约的必要条件。

在实践中，该法律为执法机构在调查腐败犯罪时开展国际合作开辟了新途径，同时也建立了一个针对国际商业交易中行贿行为追究责任的有效机制。 此外，该法的通过是乌克兰向经济合作与发展组织（OECD）和欧盟标准靠拢的又一重要步骤。

乌克兰正持续将经合组织的反腐败标准纳入国家政策，并朝着成为该组织正式成员的方向迈进。

需要指出的是，2022年，根据总统令成立了一个特别工作组，该工作组汇集了政府、执法机构和议会的代表。该工作组的秘书处设在国家反腐败局（NABU）内。

经合组织（经济合作与发展组织）是一个由全球38个国家组成的国际组织。该组织作为分析中心，负责制定国际标准，这些标准被欧盟用于政策制定。 加入经合组织和欧盟的进程相辅相成、相互促进。

2026年，乌克兰政府重新提交了加入该组织的申请，目前该申请正由经合组织审议。 乌克兰国家反腐败局（NABU）通报了这一消息。 需要指出的是，乌克兰已查获24起非法帮助外国人获得合法居留身份的案件。 欧洲司法组织（Eurojust）正在协调针对北约军事采购腐败问题的国际调查。

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