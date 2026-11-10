Рада ужесточила ответственность за международную коррупцию: что изменится

НАБУ и САП приветствовали принятие Верховной Радой закона, который приводит украинское законодательство в соответствие с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Документ ужесточает ответственность за международную коррупцию и является обязательным условием для присоединения Украины к Конвенции.

На практике закон открывает правоохранительным органам новые возможности для международного сотрудничества при расследовании коррупционных преступлений, а также создает эффективный механизм привлечения к ответственности за взяточничество в международных деловых операциях. Кроме того, его принятие является еще одним шагом на пути сближения Украины со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского Союза.

Украина продолжает последовательно интегрировать антикоррупционные стандарты ОЭСР в национальную политику и движется в направлении полноправного членства в организации.

Напоминаем, что в 2022 году Указом Президента была создана специальная рабочая группа, объединившая представителей правительства, правоохранительных органов и парламента. Секретариат группы создан при НАБУ.

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) — международная организация, объединяющая 38 стран мира. ОЭСР выступает в качестве аналитического центра и разработчика международных стандартов, которые ЕС использует при формировании политики. Процессы присоединения к ОЭСР и ЕС дополняют и ускоряют друг друга.

В 2026 году правительство Украины возобновило заявку на членство в Организации, которая сейчас находится на рассмотрении ОЭСР. Об этом сообщает НАБУ. Напомним, что в Украине раскрыли 24 схемы незаконной легализации иностранцев. Евроюст координирует международное расследование коррупции в сфере военных закупок для НАТО.

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