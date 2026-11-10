Rada zaostrzyła sankcje za korupcję międzynarodową: co się zmieni

NABU i SAP z zadowoleniem przyjęły uchwalenie przez Radę Najwyższą ustawy, która dostosowuje ukraińskie ustawodawstwo do postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych urzędników w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Dokument ten zaostrza odpowiedzialność za korupcję międzynarodową i stanowi warunek konieczny do przystąpienia Ukrainy do tej konwencji.

W praktyce ustawa otwiera przed organami ścigania nowe możliwości współpracy międzynarodowej podczas prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw korupcyjnych, a także tworzy skuteczny mechanizm pociągania do odpowiedzialności za przekupstwo w międzynarodowych transakcjach biznesowych. Ponadto jego uchwalenie stanowi kolejny krok w kierunku zbliżenia Ukrainy do standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej.

Ukraina konsekwentnie wdraża standardy antykorupcyjne OECD do polityki krajowej i zmierza w kierunku pełnoprawnego członkostwa w tej organizacji.

Przypominamy, że w 2022 roku na mocy dekretu prezydenta utworzono specjalną grupę roboczą, w skład której weszli przedstawiciele rządu, organów ścigania oraz parlamentu. Sekretariat grupy utworzono przy NABU.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 38 krajów świata. OECD pełni rolę centrum analitycznego i opracowuje międzynarodowe standardy, z których UE korzysta przy kształtowaniu swojej polityki. Procesy przystąpienia do OECD i UE wzajemnie się uzupełniają i przyspieszają.

W 2026 roku rząd Ukrainy ponowił wniosek o członkostwo w Organizacji, który obecnie jest rozpatrywany przez OECD. Informację tę podała NABU. Przypomnijmy, że na Ukrainie ujawniono 24 schematy nielegalnej legalizacji cudzoziemców. Eurojust koordynuje międzynarodowe śledztwo w sprawie korupcji w zamówieniach wojskowych dla NATO.

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