Рада посилила відповідальність за міжнародну корупцію: що зміниться

НАБУ та САП привітали ухвалення Верховною Радою закону, який приводить українське законодавство у відповідність до положень Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Документ посилює відповідальність за міжнародну корупцію та є обов’язковою умовою для приєднання України до Конвенції.

На практиці закон відкриває правоохоронцям нові можливості для міжнародної співпраці під час розслідування корупційних злочинів, а також створює ефективний механізм притягнення до відповідальності за хабарництво в міжнародних ділових операціях. Крім того, його ухвалення є ще одним кроком до наближення України до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Європейського Союзу.

Україна продовжує послідовно інтегрувати антикорупційні стандарти ОЕСР у національну політику та рухається у напрямку повноправного членства в організації.

Нагадуємо, що у 2022 році Указом Президента було утворено спеціальну робочу групу, яка об'єднала представників Уряду, правоохоронних органів, парламенту. Секретаріат групи утворений при НАБУ.

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) – міжнародна організація, що об’єднує 38 країн світу. ОЕСР виступає аналітичним центром і розробником міжнародних стандартів, які ЄС використовує під час формування політики. Процеси приєднання до ОЕСР та ЄС доповнюють і пришвидшують один одного.

У 2026 році Уряд України поновив заявку на членство в Організації, яка зараз перебуває на розгляді ОЕСР. Про це повідомляє НАБУ. Нагадаємо, що В Україні викрили 24 схеми незаконної легалізації іноземців. Євроюст координує міжнародне розслідування корупції у військових закупівлях для НАТО.

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