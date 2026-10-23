政府将更新员工预留规定：科雷茨基透露了具体细节

总理谢尔盖·科雷茨基表示，政府将重新审视确定关键企业的标准，即使对于能源和国防工业，100%的配额预留也不会再自动生效。

“如果为了确保正常运转需要保留更多岗位，企业可以向协调中心提交有充分理由的申请，”科雷茨基表示。

此外，政府正在为那些自愿安排部分员工服兵役的企业制定全额保留机制。这些员工的工作岗位和工资将得到保障。

国防部和经济部将与企业界共同制定新规。该机制计划于12月1日前获批。

来源：谢尔盖·科雷茨基。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基表示，允许企业为100%的员工申请免于动员，这为滥用职权创造了条件。据他介绍，一些企业可能会为全体员工申请免于动员，即使其中部分员工实际上并未承担至关重要的任务。 政府正在研究对豁免制度的修订，但最终规则尚未公布。

议会国家安全、国防和情报委员会的成员呼吁内阁撤销10月13日关于修改员工保留规则的决议。

政府提出的关于服兵役义务人员保留制度及关键企业认定规则的修订方案，将导致航空和航天领域面临流失高素质专业人才、生产缩减以及无法完成国防订单等高风险。

内阁为何要大幅削减企业中的征召名额和延期服役名额：专家观点。

关注我们在