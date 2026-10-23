Rząd zaktualizuje zasady dotyczące rezerwacji pracowników: Korecki przedstawił szczegóły

Premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd zrewiduje kryteria określania przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym, a rezerwacja 100% mocy nie będzie już automatyczna nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.

„Jeśli dla zapewnienia nieprzerwanej pracy konieczne będzie zarezerwowanie większej liczby pracowników, przedsiębiorstwo będzie mogło złożyć uzasadniony wniosek do Centrum Koordynacyjnego” – poinformował Korecki.

Rząd przygotowuje również mechanizm pełnego rezerwowania miejsc pracy dla przedsiębiorstw, które dobrowolnie będą kierować część pracowników do służby wojskowej. Osoby te zachowają miejsce pracy i wynagrodzenie.

Nowe zasady mają zostać opracowane wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Gospodarki we współpracy z przedstawicielami biznesu. Zatwierdzenie mechanizmu planowane jest do 1 grudnia.

Źródło: Serhij Korecki.

Premier Ukrainy Serhij Korecki stwierdził, że możliwość zwolnienia 100% pracowników z mobilizacji stwarza warunki do nadużyć. Według niego niektóre przedsiębiorstwa mogą zwolnić cały personel, nawet jeśli część pracowników faktycznie nie wykonuje zadań o krytycznym znaczeniu. Rząd pracuje nad zmianami w systemie zwolnień z mobilizacji, jednak ostateczne zasady nie zostały jeszcze opublikowane.

Członkowie parlamentarnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu wezwali Radę Ministrów do uchylenia rozporządzenia z 13 października, dotyczącego zmian w zasadach zwolnienia pracowników z mobilizacji.

Zaproponowane przez rząd zmiany w zasadach rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oraz w definicji przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu stwarzają wysokie ryzyko utraty wykwalifikowanych specjalistów, ograniczenia produkcji oraz niewykonania zamówień obronnych w branży lotniczej i lotno-kosmicznej.

Dlaczego Rada Ministrów chce znacznie ograniczyć rezerwy i odroczenia w przedsiębiorstwach: opinie ekspertów.

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