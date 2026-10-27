Na granicy z Polską tworzą się kolejki w trzech przejściach granicznych: gdzie jest najmniej samochodów

Na granicy ukraińsko-polskiej w obrębie obwodu lwowskiego odnotowano niewielkie zatory samochodów wyjeżdżających z Ukrainy.

Najwięcej pojazdów oczekuje obecnie na przejściu granicznym „Rawa Ruska” — 30 samochodów, natomiast w „Szehynach” — 10.

W momencie publikacji tej informacji liczba samochodów wyjeżdżających z Ukrainy wynosi:

„Rawa Ruska” — 30 samochodów;

„Krakowiec” — 20 samochodów;

„Szehiny” — 10 samochodów.

Jednocześnie mniej obciążonymi przejściami granicznymi przy wyjeździe do Polski pozostają „Ugrynów”, „Hruś”, „Smilnica” i „Nizhankowicze”.

Według informacji straży granicznej nie odnotowano zatorów pojazdów i autobusów przy wjeździe na terytorium Ukrainy.

Podróżnym zaleca się uwzględnienie aktualnej sytuacji podczas planowania podróży i, w miarę możliwości, wybieranie mniej obciążonych przejść granicznych.

Aktualne informacje o kolejkach na granicy ukraińsko-polskiej można śledzić na oficjalnych stronach na Facebooku Zachodniego Regionalnego Zarządu Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz 7. Karpackiego Oddziału Granicznego.

Informację tę podało Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Przypomnijmy, że Ukraina i Mołdawia uzgodniły współpracę wojskowo-techniczną, w szczególności wymianę doświadczeń w dziedzinie obronności. Ukraina zaproponowała również rozszerzenie współpracy w ramach koalicji ds. rozminowywania.

Premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.

Mołdawia postanowiła ogłosić pracownika ambasady Rosji osobą non grata po tym, jak rosyjski dron bojowy naruszył przestrzeń powietrzną kraju i spadł w pobliżu budynków mieszkalnych oraz obiektu energetycznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii potępiło ten incydent i obarczyło Rosję odpowiedzialnością za jego zaistnienie. Prezydent kraju, Maia Sandu, również zwróciła uwagę na zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

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