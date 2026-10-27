На границе с Польшей образовались очереди в трёх пунктах пропуска: где меньше всего автомобилей

На украинско-польской границе в пределах Львовской области зафиксировано небольшое скопление автомобилей, направляющихся на выезд из Украины.

Больше всего машин в настоящее время ожидают в пункте пропуска «Рава-Русская» — 30 автомобилей, тогда как в «Шегинях» — 10.

На момент публикации информации количество автомобилей, ожидающих выезда из Украины, составляет:

«Рава-Русская» — 30 автомобилей;

«Краковец» — 20 автомобилей;

«Шегини» — 10 автомобилей.

В то же время менее загруженными пунктами пропуска на выезд в Польшу остаются «Угринов», «Грушев», «Смильница» и «Нижанковичи».

По информации пограничников, скопления транспортных средств и автобусов при въезде в Украину не зафиксировано.

Путешественникам рекомендуется учитывать текущую ситуацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Обновленную информацию об очередях на украинско-польской границе можно отслеживать на официальных страницах в Facebook Западного регионального управления Госпограничной службы Украины и 7-го пограничного Карпатского отряда.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

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